Гатчинцы на VIII съезде Всемирного конгресса татар

Съезд собрал представителей 76 регионов России и 35 стран ближнего и дальнего зарубежья. В его работе приняли участие руководители и активисты татарских общественных организаций Ленинградской области, в том числе представитель Гатчинского района – председатель «Татарско-Башкирского общества г. Гатчины и Гатчинского района «Юлдаш» Ильяс Норов.

В работе пленарного заседания съезда принял участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Состоялось первое заседание нового состава Национального совета Всемирного конгресса татар. Председателем совета вновь единогласно избран Василь Шайхразиев. В состав совета вошел представитель от Ленинградской области – председатель Межрегиональной культурно-просветительской общественной организации «Татарская община Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Рашид Магдеев.

Участники съезда обсудили вопросы сохранения и развития татарского языка и национально-культурного наследия народа, роль семьи в формировании самосознания.

В культурную программу съезда было включено посещение памятных мест региона, город Болгар, а также экскурсии по музейным объектам, фестиваль татарского современного дизайна и татарской городской культуры – «Печән базары», выставка, посвященная 30-летней истории Всемирного конгресса татар и концерт мастеров искусств Республики Татарстан.