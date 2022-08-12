Гатчина пробежит по «Зеленому городу»
21 августа в столице Ленинградской области Гатчине пройдет благотворительный забег «Зелёный город». Забег пройдет в Приоратском парке, старт - у Водонапорной башни (ул. Чкалова д.7).
«Зелёный город» - некоммерческий фестиваль, который организуется в Гатчине с 2019 года инициативной группой «Раздельный сбор в Гатчине». В 2022 году команда объединилась с Gatchina Run - организаторами профессиональных всероссийских спортивно-массовых мероприятий, в том числе Гатчинского полумарафона.
Цель благотворительного забега – привлечь внимание жителей к некоммерческому сектору, а также способствовать развитию благотворительности в Ленинградской области. Также во время забега будет реализован раздельный сбор отходов, что делает мероприятие уникальным.
Забег проходит в рамках проекта «Команда 47 начинается с тебя!» АНО “В ногу со временем”, поддержанного Грантом Губернатора Ленинградской области, при сотрудничестве с администрацией Гатчинского района и Парковым агентством.
К участию приглашаются взрослые и дети от 8 лет. Дистанции - 1 км, 5 км, 21.1 км, 63.3 км. Все дистанции продуманы так, чтобы участникам было интересно независимо от уровня подготовки: планируете ли вы начать бегать с понедельника, или уже профессиональный спортсмен со стажем.
Тем, кто планирует бежать, но еще не зарегистрировались, организаторы советуют поторопиться занять оставшиеся места на дистанциях 5 км, 21.1 км, 63.3 км (1 км уже разобрали).
Каждый спортсмен сможет поддержать одну из десяти некоммерческих организаций Ленинградской области. Благотворительными слотами забега в 2022 году выступают Благотворительный фонд «Благо Дари», "Школа третьего возраста", Социальный центр спасения и реабилитации животных "Альтера Вита".
По итогам забега организаторы расскажут о результатах и изменениях, которые произошли в организациях, благодаря поддержке участников.
В гости ждут всех, кто приехал поддержать спортсменов или просто хочет присоединиться к спортивному празднику. Команда готовит много интересных активностей:
- знакомство с областными НКО;
- мастер-классы для детей;
- экозона от Сбера, где каждый сможет почувствовать себя переработчиком пластика;
- фудкорт от гатчинского бара К750.
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