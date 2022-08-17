Президентские гранты ― патриотическим инициативам
Жители Ленинградской области могут принять участие в четвертом специальном конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и поделиться своими образовательными, культурными и просветительскими проектами, в том числе на Донбассе.
Рубрики: Общество
Прием заявок начнется 19 августа и продлится до 12 сентября. Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Конкурсные работы принимаются по 6 направлениям: «Гордимся», «Своих не бросаем», «Новые возможности», «Герои Донбасса – Герои России», «Мы вместе» и «Культурный код».
Познакомиться с подробной информацией о конкурсе и подать заявку можно на сайте фонда: https://фондкультурныхинициатив.рф.
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