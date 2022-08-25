Инвестиции в Ленинградскую область выросли на треть

По оперативным данным Петростата, прирост инвестиций в основной капитал по итогам первого полугодия 2022 года составил 131,3% к соответствующему периоду прошлого года. В денежном выражении объем вложений в региональную экономику составил 209,5 млрд рублей.

Из них крупные и средние предприятия вложили в региональную экономику 195 млрд рублей, этот показатель также вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 33%.

«Несмотря на общую волатильность и громкие заявления зарубежных компаний, прирост инвестиций в Ленинградскую область продолжается, прежде всего, за счет масштабных проектов. Доля крупнейших инвесторов в общем объеме инвестиций сегодня составляет 77%. Кроме того, в регионе активно идет строительство инфраструктурных проектов и жилья, что дает хороший мультипликативный эффект для экономики Ленинградской области в целом», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Среди инвесторов, осуществивших с начала года вложения более 1 млрд рублей компании, реализующие проект Комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, «ЕвроХим Северо-Запад-2», «КИНЕФ», «Новатэк-Усть-Луга», Ленинградская АЭС, а также инфраструктурные проекты «Газпром Инвест Запад», «Газпром межрегионгаз», ЛОЭСК и другие.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области