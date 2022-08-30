Заслуженная награда гатчинского педагога

Тридцатиметровый «живой» фонтан на Карпином пруду, огромный, переливающийся всеми цветами радуги шар на Белом озере, магические зеркала у Адмиралтейства, португальские узоры азулежу и собственные «отражения» на стенах дворца, Дафнис и Хлоя, танцующие на водном «паркете», шоу дронов - всё это и многое другое подарил своим гостям и участникам Международный фестиваль «Ночь света»-2022, проходивший в Гатчине с 25 по 27 августа.