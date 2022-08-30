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Заслуженная награда гатчинского педагога

В преддверии нового учебного года четыре работника региональных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры — опытные наставники, которые помогают юным ленинградским талантам осилить творческий путь, удостоены наград губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Рубрики:  Образование

Почетной грамотой губернатора Ленинградской области за многолетний плодотворный труд и в связи с 70-летием отмечен директор Сосновской детской школы искусств Приозерского района Аяз Гасан-заде.

 За большой вклад в дело эстетического воспитания подрастающего поколения благодарности губернатора Ленинградской области объявлены преподавателю изобразительного искусства Детской художественной школы Гатчины Анатолию Засидкевичу, которому в этом году исполнилось 75 лет; преподавателю класса фортепиано, концертмейстеру Школы искусств Выборга Валентине Плещенко – она отмечает 70-летие; а также преподавателю теоретических дисциплин Тосненской детской школы искусств Светлане Семенковой.