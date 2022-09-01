2023 — Год Команды знаний

«Следующий год в Ленинградской области будет Годом команды знаний. В России 2023 год объявлен педагогов и наставников, год образования, а мы назвали это Годом командой знаний. Он для всех, кто хочет учиться, учить и делиться опытом с другими», — сказал он.

Глава региона также добавил, что в Ленинградской области поддерживают инициативу президента, объявившего 2023 год – Годом педагога и наставника в России.

«Мы присоединяемся к чествованию учителей, преподавателей и воспитателей на государственном уровне. Считаем, что сегодня особенно важно подчеркнуть высокий статус педагогического сообщества», - подчеркнул Александр Дрозденко.

Он напомнил, что текущий год в регионе – Год Команды 47. По словам губернатора, важно сохранить преемственность и привлекать активных и неравнодушных граждан в том числе к образовательным инициативам.

«Команда знаний Ленинградской области – педагоги, воспитатели, наставники – вы наша гордость. Мы готовы поддержать ваши инициативы, рассказать о победах, помочь. Уверен, что Год Команды знаний откроет большие возможности», – заключил глава региона.