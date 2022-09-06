Деловая программа рассчитана на 8 часов и 3 площадки одновременно! Главным мероприятием форума с участием губернатора Ленинградской области станет антиконференция «Дело за малым!», которая будет посвящена молодежному предпринимательству.

«С каждым годом все больше молодых людей выбирают работу на себя, и это очень здорово, когда твое увлечение становится делом жизни и приносит доход. Сегодня уже около 20% предпринимателей Ленинградской области – это молодежь. Наша задача помочь сделать первый шаг в предпринимательство, поддержать идею, дать правильные советы, помочь финансово на старте проектов», – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На дискуссионных и экспертных сессиях форума, на круглых столах, мастер-классах выступят известные в стране спикеры. Они расскажут, как ускорить продажи через сайт, поделятся секретами эффективных антикризисных решений и работы с командой, механизмами разработки стратегии самозанятого и научат балансу между работой и личной жизнью. Специалисты Центробанка будут обсуждать с участниками форума финансовые «грабли», на которые нельзя наступать, и проведут финансовую викторину.

В течение всего дня участников и гостей форума ждут интерактивы, нетворкинги, фото- и видеосессии.

Форум состоится на конференц-площадках гостиницы «Пулковская» (Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel).

Участие в мероприятии бесплатное. Также будет доступна онлайн-трансляция.

Регистрация участников – на сайте.

Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей» проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организаторами выступают правительство Ленинградской области и Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области.