Ленинградским школьникам открыта дорога в IT

Ребятам доступно на выбор одно из пяти направлений, среди которых «Фронтенд-разработка», «Веб-разработка на Django», «Большие данные», «Машинное обучение» и «Обработка естественного языка». Каждая программа рассчитана на три месяца. За это время школьники погрузятся в ИТ-индустрию, поработают с экспертами и создадут свой собственный проект. В конце обучения они получат сертификаты об успешном освоении курса.

Для участия в одном из интенсивов Академии Яндекса необходимо зарегистрироваться и выполнить отборочные задания до 23.30 18 сентября на платформе https://academy.yandex.ru/intensive. Задания будут доступны с 9 сентября.