Ленинградским школьникам открыта дорога в IT
Учащихся 10-11 классов Ленинградской области приглашают пройти курсы по информационным технологиям в Академии Яндекса. Старшеклассники, которые интересуются информационными технологиями, смогут бесплатно усовершенствовать свои знания в этой области.
Рубрики: Образование
Ребятам доступно на выбор одно из пяти направлений, среди которых «Фронтенд-разработка», «Веб-разработка на Django», «Большие данные», «Машинное обучение» и «Обработка естественного языка». Каждая программа рассчитана на три месяца. За это время школьники погрузятся в ИТ-индустрию, поработают с экспертами и создадут свой собственный проект. В конце обучения они получат сертификаты об успешном освоении курса.
Для участия в одном из интенсивов Академии Яндекса необходимо зарегистрироваться и выполнить отборочные задания до 23.30 18 сентября на платформе https://academy.yandex.ru/intensive. Задания будут доступны с 9 сентября.
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