Главный экспортный форум страны «Сделано в России»

Почему на Форуме нужно быть обязательно?

• это главное событие для всех, кто хоть как-то связан с экспортом: от ИП, который продает сувенирку на маркетплейсе в Китае, до представителей правительства самого высокого уровня;

• это площадка, на которой задаются новые тренды, векторы и цели развития экспорта на годы вперед;

• это лучшее пространство для нетворкинга: участники Форума — руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты;

• это место, где можно найти ответы на любые вопросы. Вы экспортировали в Европу и не знаете, что делать? Мы вам расскажем! У вас проблемы с международной логистикой? Мы собрали ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей власти, они поделятся с вами актуальными решениями.

Пленарные сессии, круглые столы, панельные дискуссии — все, что вы хотите знать об экспорте в новых условиях!

Участие в Форуме «Сделано в России» бесплатное, регистрируйтесь ЗДЕСЬ прямо сейчас!

Гостей форума «Сделано в России» будет ждать выставочное пространство, где каждый желающий сможет в интерактивном режиме познакомиться с самыми интересными и передовыми технологиями и товарами, которые российские компании отправляют на экспорт. Оно будет работать все три дня Форума и будет разделено на технологоические кластеры: «Промышленность», Healthtech, «Транспорт и мобильность», «ESG/Устойчивое развитие», «Умная городская инфраструктура», Edtech и «Креативные индустрии».

Кроме того, на форуме «Сделано в России» наградят лучших экспортеров страны, победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года».

А также на Форуме будет объявлено о старте обновленной программы продвижения единого национального бренда на внешние рынки — «Сделано в России». Его задача — повысить доверие иностранных потребителей к российской продукции, расширить и диверсифицировать экспортные поставки и сделать так, чтобы российские бренды узнавали повсюду.

Форум проводится не первый год и уже приобрел статус главной площадки для обсуждения вопросов экспортной повестки в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Будьте в курсе новейших трендов ВЭД вместе с Российским экспортным центром и станьте участником Форума!



