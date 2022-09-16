Ленобласть с начала СВО оправила в зону боевых действий три именных дивизиона добровольцев

Ленинградская область с самого начала специальной военной операции по освобождению Донбасса и денацификации Украины приступила к формированию добровольческих подразделений для участия в решении задач СВО, сообщает Online47.

К настоящему времени по поручению губернатора Александра Дрозденко сформированы, подготовлены и обеспечены материальными средствами три именных дивизиона: «Невский», «Ладожский», «Ленинградский».

Как сообщил Online47 источник в правительстве Ленобласти, с самого начала было решено, что эта работа – не повод для широкого информационного освещения.

«Просто работаем - без шумихи», - так сформулировал эту позицию источник.

Отметим, накануне Рамзан Кадыров выступил с заявлением, в котором, в частности, сказал:

«Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам. Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».

Напомним, ранее Online47 сообщал об открытии памятника танку Т-34 в Ивангороде Кингисеппского района. Это событие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назвал ответом россиян европейцам и их «друзьям» из НАТО: фашизм не пройдет, мы готовы встать на защиту нашей Родины.

Фото: Минобороны РФ