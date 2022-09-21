Область — с рыбой и инвестициями

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, комментируя участие региона в открывшемся сегодня V Международном рыбопромышленном форуме, открывшимся сегодня в КВЦ «Экспофорум» в Шушарах.

«Региональная программа развития рыбоводства, господдержка отрасли позволяют региону уверено занимать одно из ведущих мест среди производителей рыбной продукции Северо-Запада. В 2022 году субсидии рыбоводам увеличены на 20%. Накануне на выставке «Агрорусь» мы подписали соглашение с компанией «РУ2», проект которой вдвое увеличит производство форели в регионе. Продолжают реализовывать инвестпроекты компании «Петротрал 2», «Балтийский Берег», «Рыбстандарт». Научная и производственная база региона позволяет вести работы по обеспечению хозяйств собственными кормами и посадочным материалом. Рыбопромышленный форум дает возможности для новых контактов и реализации новых инвестпроектов», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

На объединенном стенде предприятий области представлены ведущие рыбопромышленные компании региона — крупнейшие хозяйство по разведению форели «Рыбстандарт» и «Кузнечное», разведению осетровых рыб «Акваферма», переработки водных биоресурсов «Балтийский Берег».

На стенде запланированы встречи и деловые переговоры с представителями рыбохозяйственного комплекса, специалистами по добыче, разведению, переработке рыбы и судостроению.