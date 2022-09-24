В пятницу, 23 сентября, завершился областной конкурс на лучшего ведущего церемонии бракосочетания, посвященный 105-летию образования российских органов записи актов гражданского состояния.

Заявки для участия подали все 18 районов Ленинградской области. Конкурс состоял из трех этапов. Первые два прошли заочно. Оценив фото- и видеоматериалы, представленные участниками, конкурсная комиссия выбрала пять финалистов. В их число вошли работники Гатчинского, Всеволожского, Лужского, Киришского и Приозерского загсов.

Финальный – очный – этап состоялся во Всеволожске. Конкурсантам предстояло провести торжественную регистрацию брака для пяти пар молодоженов. Шесть членов жюри выбирали победителей, оценивая работу ведущих по таким критериям, как опыт, ораторское искусство, оригинальность и общая организация церемонии.

В итоге представительница Гатчины – главный специалист комитета по делам ЗАГС Гатчинского района Анастасия Василенко заняла второе место.

Победителем конкурса стала Марина Юдинцева из Лужского района, третье место присудили специалисту Приозерского загса Анне Лебедевой.

Впервые региональный конкурс на лучшего ведущего церемонии бракосочетания был проведен в 2011 году. Спустя 11 лет конкурс состоялся во второй раз – и очень успешно для Гатчины.

Андрей Соколов