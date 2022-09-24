Студентка ГИЭФПТ Валерия Цветова – чемпионка России

Соревнования проходили в Анапе с 17 по 20 сентября. За звание чемпиона страны приехали побороться 302 спортсмена из 52-х регионов страны. Медали разыгрывались в трех группах спортивных дисциплин: ОК-ограниченный контакт, ПК-полный контакт, СЗ-полный контакт в средствах защиты.

Ленинградскую область представили три спортсмена, которые по итогам проведенных встреч вошли в число победителей и призеров чемпионата. Руководитель областной команды - Дмитрий Васильевич Купка.

Приятно отметить, что Чемпионкой России 2022 года стала студентка ГИЭФПТ Валерия Цветова (до 76 кг). Девушка выступала в дисциплине ПК-полный контакт, ее тренер - Дмитрий Ермушин.

Валерия Цветова учится в Гатчине: она студентка четвертого курса (группа 293) факультета «Государственное и муниципальное управление». Занимается каратэ уже 11 лет. Член сборной команды Ленинградской области. В прошлом году Валерии присвоили звание мастер спорта России по всестилевому каратэ.

Татьяна Можаева