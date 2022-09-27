Область поддержит мобилизованных выплатами

«Мы приняли решение о выплатах после того, как на федеральном уровне сообщили о сохранении рабочих мест за мобилизованными гражданами. Изначально мы планировали обеспечить такую меру поддержки за счёт региона. Теперь же мы «усилим» поддержку наших бойцов разовой выплатой. Семьи должны быть спокойны и защищены ― это наше глубокое убеждение», ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Кроме того, региональные единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей, введенные ранее в рамках наборов в Ленинградские батальоны, будут сохранены для добровольцев, приходящих в военкомат без повестки.

28 сентября в 19.00 в кинотеатре «Победа» по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5 для родственников и близких мобилизованных будет организована информационная встреча с представителями военных комиссариатов, районной и региональной администрации. В том числе можно будет получить консультацию по вопросам труда и занятости, медицинского обследования, финансовых и иных гарантий для мобилизованных.

Также напоминаем, что в регионе действует круглосуточная горячая линия по вопросам частичной мобилизации: 122.