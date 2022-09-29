МыВместе помогает в трудное время

Волонтерское сообщество, добровольцы, активисты #Команда47 готовы помочь семьям, чьи родные ушли на службу в рамках частичной мобилизации.

Координируют проект комитет по молодежной политике Ленинградской области, областной Ресурсный добровольческий центр.

Сегодня начала свою работу федеральная горячая линия. По номеру 8-800-200-34-11 принимаются обращения близких мобилизованных граждан. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Также, все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19, накопленный опыт позволит оперативно оказывать помощь и семьям мобилизованных. Ежедневно все заявки, пришедшие на федеральных ресурс от жителей Ленинградской области, будут передаваться для исполнения областным добровольческим центром его активистам в районах.

Всех кто хочет войти в ряды волонтёров и помогать семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре Ленинградской области: 8(813) 713-01-60, info@dobro47.ru, https://vk.com/dobrovoleclo