Меры поддержки мобилизованным и их семьям в Ленинградской области
В правительстве Ленинградской области расширили меры социальной поддержки для семей добровольцев и мобилизованных граждан.
Как сообщает Online47, выплаты делятся на два типа.
Единовременные:
- 100 тысяч рублей призванным по частичной мобилизации;
- 300 тысяч рублей добровольцам;
- 1 миллион рублей при установлении I группы инвалидности;
-750 тысяч рублей при установлении II и III группы инвалидности;
- 500 тысяч рублей при ранении.
Ежемесячно (ветеранам боевых действий):
- 8112 рублей I группа инвалидности;
- 4867 рублей II группа инвалидности;
- 2434 рублей III группа инвалидности;
- от 1 тысяч до 4 тысяч рублей на автомобильное топливо в зависимости от расстояния (получающим гемодиализ).
Кроме того, инвалидам боевых действий полагается ежегодная компенсация в размере 1865 рублей на бензин, ремонт и ТО транспортного средства. Также они освобождаются от уплаты налогов на одно т/с до 200 л.с.
Что касается социальной поддержки семей мобилизованных граждан:
- Детские сады и образование детям: внеочередное место в детском саду, льгота за посещение детского сада (75% от стоимости), бесплатное питание учащихся 5-11 классов, внеочередное место в колледжах, техникумах, лицеях и др.
- Социальное обслуживание членов семей: первоочередные места в домах-интернатах, центрах социального обслуживания для нуждающихся в стороннем уходе, бесплатный курс оздоровительного отдыха в Геронтологическом центре для пожилых, технические средства реабилитации в прокат бесплатно, круглосуточное сопровождение пожилых родственников через технологию «Тревожная кнопка».
Также выделены два дня (вторник и четверг) «непрерывного» приёма в филиалах Центра социальной защиты населения Ленинградской области для комплекса сопровождения семей по вопросам социальной поддержки, выплат, пособий и прочего (8-800-350-06-05, cs.info)
Членам семей на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в Ленинградской области полагается льготный проезд (433 рубля). И компенсация 50% расходов на оплату ЖКУ, предоставляется в первоочередном порядке земли для ИЖС.
Содействие в трудоустройства членов семей:
- Психологическая помощь через центры занятости;
- Переобучение, повышение квалификации, получение новых профессий;
- Закрепление карьерных консультантов и сопровождение до трудоустройства.
Отметим, что существует горячая линия 8-800-30-20-813 (кнопка 5) для мобилизованных предпринимателей и самозанятых, где они могут задать все волнующие их вопросы. Им же предоставляются кредитные каникулы по микрозаймам региональной микрокредитной компании.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти