Проекты на миллион

Технологии для людей

В номинации «Лучший IT-проект» победила компания «Роксофт» из Волховского района. Они заявили на конкурс сразу пять IT-проектов. Например, программное обеспечение для постоматов в МФЦ. Оно позволяет гражданам получить необходимые документы буквально за минуту.

– Приятно сознавать, что наш проект решает вопросы государственного значения. Он примерно в 7 раз ускоряет выдачу документов заявителям. Мы запускались на Северо-Западе, а сейчас работаем над внедрением сервиса по всей России, – рассказал генеральный директор ООО «Роксофт» Виталий Бугай.

Среди других разработок наших айтишников – инфомат для центров занятости, навигатор мер поддержки малого и среднего бизнеса.

– Инфоматы показывают соискателям те вакансии, которые сейчас есть в регионе. С помощью инфомата можно записаться на профориентационные мероприятия, получить сведения о мерах поддержки, – уточняет Виталий Бугай.

Специально для конкурса «Проект на миллион» был представлен онлайн-конструктор, который позволит самозанятым бесплатно создавать сайты-визитки.

– Мы рады победе, хотя наша основная цель была – рассказать о перспективах этих направлений, получить информационную поддержку. Что касается гранта, то его мы направим на регистрацию интеллектуальных прав наших разработок, – резюмировали в компании.

Быстро и вкусно

Лучший проект в сфере общественного питания – стритфуд «Мой Сосновый Бор» появился в июле, в новой туристической зоне города атомщиков. По задумке это не только место питания, но и новый центр притяжения туристов, а ещё – ответ на уход западных брендов фастфуда из России.

– У нас несколько фотозон, стильные посадочные места на открытом воздухе. Также мы с партнёрами запустили прокат велосипедов, самокатов и даже специальные палки для ходьбы, мы выдаём их пенсионерам бесплатно для прогулок по Сосновому Бору! – говорит автор проекта Иван Писарев.

В кафе даже действует акция по обмену книг: люди идут на пляж и берут с собой занимательное чтиво. Какая мировая сеть быстропита может таким похвастать?! Кстати, на уход иностранных конкурентов с рынка местный бизнес отреагировал моментально.

– Мы всё реализовали в рекордные три недели! Заказ оборудования, ремонтные работы, вентиляция, электрика, пожарная и охранная сигнализация, разработка концепции заведения и меню, закупка продукции… На фоне такой работы в сжатые сроки подготовка к конкурсу не выглядела такой уж устрашающей. Хотя я, конечно, волновался, – поделился Иван Писарев.

Что касается грантовых средств, то они могут отправиться… на открытие нового заведения. Иван уже задумывается о создании полноценного ресторана. Дорогу осилит идущий!

Одежда для профи

«Лучшим бизнес-проектом в сфере легкой промышленности» стал проект компании «ТД Амаро» из Соснового Бора. Опять-таки речь идёт про самое настоящее импортозамещение. Компания с 30-летней историей заметила, что с рынка стали пропадать западные производители спецодежды и спортивной формы. Так и возник проект по расширению ассортимента повседневной, форменной и специальной одежды на базе двух производственных цехов.

В планах – оптовая и розничная продажа экипировки для полицейских и спасателей, включая боевые рубашки, спецчехлы, тактическую экипировку. Также компания планирует создавать спортивное снаряжение для активных видов спорта.

– Каталог продукции уже сформирован, производство налажено, в реализации планируем активно использовать маркет-плейсы в Интернете, а также работать напрямую с государственными учреждениями, например, с МЧС и МВД, – рассказал Сергей Ильченко, директор по маркетингу «ТД Амаро».

Анастасия Сысоенкова