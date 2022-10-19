Своих не бросаем!

На самом деле простых людей, которые хотят помогать, у нас много. В чате муниципального штаба, в соцсетях люди обсуждают насущные потребности мобилизованных, быстро ищут то, что нужно и жизненно важно, договариваются, кто и с кем отвезет в часть. Если ситуация меняется – стараются быстро актуализировать запросы. Бывает, эмоции через край, но люди, насколько это возможно, оказывают помощь оперативно и слаженно. Главное, успеть передать – пока ребята не в зоне боевых действий.

Юлия Ногина, руководитель некоммерческой организации, председатель комиссии Общественной палаты Гатчинского района, координатор движения «Ленинградский тыл»:

- Когда объявили частичную мобилизацию, к нам стали обращаться за помощью мобилизованные и их семьи. Мы поняли, что не можем оставаться в стороне, за три дня организовались в команду и начали работать. В движении «Ленинградский тыл» много разных людей - представители НКО, администрации района, руководители поселений, предприниматели, члены Общественной палаты Гатчинского района. Нам звонят знакомые со всей Гатчины – люди хотят помогать. Вот недавно подключились врачи из Гатчинского перинатального центра.

Мы организовали ВКонтакте группу «Ленинградский тыл», договорились с местами сбора необходимого. У нас их несколько: на ул. К. Маркса, в «Кубусе», в Центре досуга и развития «Калина» в Новом Свете и другие точки. Все адреса есть в нашей группе. Мы размещаем списки вещей по запросу, неравнодушные люди закупают, что могут, и передают нам.

Когда нам первый раз позвонили из Гатчинского госпиталя, мы быстро собрали и доставили все, что у нас просили для раненых. Теперь мы курируем госпиталь, постоянно на связи с его сотрудниками. Ребята ведь меняются. Помощь в плане одежды и

обуви еще понадобится.

Плюс приходят запросы на адресную помощь. Например, из Архангельска в Лугу привезли мобилизованного. Он - сирота, приехал без всего необходимого. С нами связались его знакомые, чтобы мы помогли его собрать. Постараемся сделать все, что в наших силах.

Постараемся не оставить без поддержки и гатчинских ребят, которых отправили в Кострому. Сейчас идет сбор помощи.

Пунктов сбора, организованных по инициативе гатчинцев, много, и их целевое назначение несколько разное. Моя задача - отслеживать все группы, предлагать взаимодействие. Если мы можем чем-то помочь - помогаем. Также мы взаимодействием с движением «Мы вместе: Народный фронт», региональным и муниципальным штабом помощи. В том, что мы делаем, не может быть соперничества и конкуренции, нужно действительно работать всем вместе.

Например, зимних вещей по нашим заявкам сейчас не нужно, но они нужны на тех пунктах, где собирают помощь жителям Енакиево. Если их приносят нам, мы сортируем, стираем и передаем в пункты, которые отвозят гуманитарную помощь жителям Донбасса. Так же с игрушками. Плюс налаживаем контакты с теми, кто везет помощь в зону СВО.

К нам присоединяются семьи мобилизованных. Сначала они были нашей целевой аудиторией, а теперь сами стали помощниками и волонтерами.

Помощь деньгами мы не собираем. Если предлагают помощь издалека – советуем выбрать что-то из списка необходимых вещей, купить, например, на Озоне, а пункт выдачи заказа указать в Гатчине или Новом Свете. Дальше помощь пойдет по запросу, либо привезем на площадку сбора в Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области (РДЦ ЛО), который также расположен в Гатчине.

Прасковья Васильева, руководитель Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области:

- Всероссийское движение «Мы вместе» начало свою историю в пандемию. Волонтеры оказывали помощь людям, которым она тогда была крайне необходима. Пандемия ушла, но люди, готовые помогать, остались. Когда президент объявил о частичной мобилизации, движение «Мы вместе» сразу решило переключиться на помощь семьям военнослужащих. Ведь они сейчас остались без мужчин.

28 сентября на федеральном совещании были обозначены первые задачи, и уже 30 сентября во всех районах Ленобласти открылись муниципальные штабы, в которых уже были опытные координаторы и волонтеры, готовые оказывать различную помощь.

Штабы Всероссийской акции «Мы вместе: Народный фронт» ориентируются на четыре вида помощи – юридическую (здесь мы работаем вместе с региональным исполкомом ОНФ), психологическую помощь (здесь мы работаем со старшекурсниками ЛГУ им. Пушкина и волонтерами-психологами из числа школьных психологов); и уже знакомую нашим волонтерам адресную бытовую помощь - дрова наколоть, продукты купить и четвертое направление – гуманитарная помощь.

Гуманитарная помощь оказывается военнослужащим, которые проходят подготовку в частях Ленобласти, на юге России – Белгороде, Ростове и других регионах, а также ребятам, которые уже находятся в зоне специальной военной операции. Это ленинградские батальоны добровольцев.

Мы как штаб собираем только вещи. Все, что касается быстрой помощи нашим ребятам, пока идет их обучение, – это, в основном, вещи личного характера, теплая одежда, медикаменты, предметы гигиены, а также, например, гвозди, скотч и лопаты, которые понадобятся и в Луге, где ребята, к примеру, учатся строить блиндажи, и в дальнейшем. Все, что мы собираем у населения, передаем непосредственно в те части, где наши мобилизованные проходят обучение.

Усиление батальонов различным высокотехнологичным и дорогостоящим оборудованием, рациями, приборами ночного видения отрабатывается силами бизнеса, который готов вкладывать деньги через фонд «Ленинградский рубеж». Фонд занимается приемом средств от юридических лиц на глобальную поддержку бойцов в плане технического оснащения.

Возможность оказать пожертвования есть на общероссийском сайте мывместе.рф. Этот канал официальный, что гарантирует передачу средств именно на гуманитарную помощь.

Также в разных районах Ленобласти сбором средств занимаются некоммерческие организации, у которых есть на это полномочия, прописанные в их Уставе.

Наша задача – не перехватить всю инициативу на себя, а знать, что такие инициативы на местах есть, и поддерживать их. В том числе информационно. Не дублировать друг друга, а помогать, знать, кто какую позицию закрывает или может закрыть.

Как организовать доставку той гуманитарной помощи, которая поступает в муниципальные штабы, принимают решение главы администраций. Очень важно понимать, что помощь доехала по назначению, до конкретного военнослужащего. Есть руководители районов и поселений, которые лично везут гуманитарную помощь в зону СВО и в зону подготовки на юге России и адресно в части в Ленобласти. Есть руководители районов, которые действуют через муниципальные штабы, через НКО. Так, например, Подпорожский район еженедельно загружает «Газель» и везет в Лугу все, чего не хватает конкретно по запросу подпорожских ребят. Это и резиновые сапоги, и гвозди, и веревки…

В Гатчинском районе муниципальный штаб возглавляет Андрей Иванов. Гатчинцы приносят гуманитарную помощь в помещение Ресурсного добровольческого центра: ул. Рощинская, 2В (это здание Пенсионного фонда, вход со двора).

Во многих администрациях поселений также идет сбор гуманитарной помощи. Теперь, по мере накопления, она будет перевозиться на площадку РДЦ.

Мы сортируем вещи по наименованиям, ведем перечень и потом отчитываемся. В Лугу гуманитарную помощь отвозим сами на личных машинах. Если объем гуманитарной помощи увеличится, будем подключать администрацию. Главой администрации Гатчинского района уже дано соответствующее поручение профильным комитетам.

Хочу отметить, что мы передаем вещи в часть по акту приема-передачи. Обязательно фотографируем то, что передаем. Таким образом, жители видят, что их вещи уехали туда, куда нужно.

Когда возникают дополнительные потребности, мы стараемся оперативно информировать муниципальных координаторов. Также через НКО собираем информацию от бойцов, с которыми они общаются. Так, в начале октября появился запрос на гвозди, веревки и карабины – их не было в списке. Оперативно включаем в список, информируем жителей, собираем и отвозим.

Сейчас нужно все. Даже если ленинградские мобилизованные будут все одеты, в любом случае найдется солдат, которому нужна теплая куртка. И пара носков не бывает лишней. Это не пропадет.

Мы тесно работаем с советником губернатора Ленинградской области Сергеем Мачинским. Губернатор назначил его своим спецпредставителем по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО, где проходят службу жители региона. Наша общая позиция - не допустить «утечки» гуманитарной помощи, в том числе на продажу. Мы полностью доверяем нашим муниципальным координаторам и стараемся держать на контроле дальнейший путь гуманитарной помощи. Основная задача – собранные вещи не на складе хранилить, а быстро доставлять людям, которым она нужна.

Сейчас мы в большей степени бросили силы на учебные части. Нужно понимать, что пока ребята здесь, мы можем им что-то адресно доставлять. Призыв по частичной мобилизации завершается. Соответственно, ребята пройдут обучение и уедут. Нужно понимать что, как только они будут в зоне СВО, ими доукомплектуются уже имеющиеся формирования и доставлять что-то именно гатчинцам не получится. Тем не менее, там будет работать спецпредставитель губернатора Ленобласти, который будет отслеживать нужды конкретного батальона. Когда частичная мобилизация завершится, переключим внимание на то, что станет актуальным. Если нужно, займемся сбором гуманитарной помощи для семей военнослужащих.

Андрей Иванов, координатор муниципального штаба Гатчинского района Всероссийской акции «Мы вместе: Народный фронт»:

- У нас большой спектр работы. Мы оказываем бытовую помощь семьям мобилизованных. Информацию о том, куда обращаться, кому и чем могут помочь волонтеры, можно найти в интернете: она размещена на сайте администрации Гатчинского района (раздел «Новости»), телефон горячей линии указан на сайтах администраций поселений. Сайт акции мывместе.рф содержит четкий алгоритм действий для семей, нуждающихся в помощи.

Заявки на помощь попадают на отработку в штаб. Дальше мы ищем подходящего волонтера, который готов взяться за данную работу. Волонтер должен быть обязательно зарегистрирован и одобрен на сайте Добро.ру. Когда волонтер принимает заявку, я в личном диалоге передаю ему информацию - чтобы не было утечки личных данных. После этого волонтер связывается с заявителем.

Больше заявок на юридическую помощь. Например, интересовались годностью военнослужащего, который ушел с сопутствующими заболеваниями, потому что не было справок. Мы выясняли, подходит для он для службы, как проходил медкомиссию и т.д. Было обращение по социальной помощи. Так, в Семрино осталась семья с ребенком. Мама попросила устроить его в садик. Мы проработали вопрос с комитетом образования и главой поселения. При предоставлении справки, что папа мобилизован, ребенка без проблем оформят в садик.

Есть у нас и другие примеры. По инициативе гатчинского предпринимателя и руководителя комиссии Общественной палаты района, во время отправки мобилизованным вручают коврики-скрутки, которые выпускают на его предприятии в промзоне Корпиково. И таких примеров много.

РДЦ и наш штаб не имеют полномочий собирать денежные средства. Когда к нам обращаются с такими предложениями, мы предоставляем список необходимого и предлагаем купить самостоятельно, или перевести средства на счет областного фонда «Ленинградский рубеж».

Татьяна Можаева





«Мы вместе: Народный фронт» - помощь семьям мобилизованных:

Если вашей семье НУЖНА ПОМОЩЬ:

- оставьте заявку в форме: https://forms.yandex.ru/u/633405d2c0a33f3b764c9050/

- или позвоните по федеральной горячей линии: 8 (800) 200-34-11

Если вы хотите ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ семьям мобилизованных:

- свяжитесь с муниципальным координатором в Гатчинском районе по телефону: 8(81371) 933 57 и расскажите, чем вы можете помочь;

- или свяжитесь с Ресурсным добровольческим центром Ленинградской области по телефону: 8(81371)3-01-60 или по электронной почте: info@dobro47.ru.

Как вы МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ:

- в быту, по хозяйству;

- выгулять или взять на передержку животных военнослужащих, помочь им с кормом,

- помочь детям с уроками и т.п.

Сайт акции «Мы вместе»: мывместе.рф