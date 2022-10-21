Спортивные выходные в Ленинградской области

22 октября

В Гатчине в субботу в 9.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» пройдут муниципальные соревнования по рукопашному бою, а в 10.00 в спортзале «Маяк» открывается Лига Гатчинского дзюдо.

В 12.00 во Всеволожске на велодорожке на улице Приютинской, 1 стартует «Осенний велопробег». В это же время во Дворце культуры Пикалево состоится городской чемпионат по русским шашкам, а в Волхове на стадионе «Локомотив» в полдень начнется турнир по боксу.

В Бокситогорске на стадионе «Металлург» учащиеся городских школ города сразятся во II турнире по спортивному лазертагу – мероприятие начнется в 12.30.

В 10.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе в поселке имени Морозова пройдет муниципальный этап соревнований региональной школьной спортивной лиги Ленинградской области-2022 по баскетболу среди участников 14-15 лет.

В Кингисеппе в 10.00 городской физкультурно-оздоровительный комплекс приглашает на спортивные игры среди детей. А в поселке Вознесенье Подпорожского района физкультурно-оздоровительный комплекс в 16.00 ждет всех желающих на программу для людей старшего поколения.

В Кировске в микрорайоне Марьино в 10.00 начнутся районные соревнования «Кросс лыжников». В Кировском спортивно-зрелищном комплексе в 10:00 пройдет XVII Спартакиада Кировского муниципального района по волейболу среди женщин.

Центр культуры и досуга в поселке Никольский Подпорожского района в 15.00 организует спортивное мероприятие «Спорт + Смех = Здоровье» для всех сторонников активного отдыха.

В Приозерске Центр физической культуры, спорта и молодежной политики в 10.20 проводит соревнования по городошному спорту в зачет 17-й Спартакиады поселений Приозерского района.

В Тихвине школа № 9 в 11.00 принимает межмуниципальные соревнования по настольному теннису памяти Николая Краснослободцева.

23 октября

В воскресенье спортивно-зрелищный комплекс Кировска примет сразу несколько спортивных мероприятий: в 10.00 здесь стартует XVII спартакиада района по дартс, а в 11.00 начнется XVII районная спартакиада по волейболу среди мужчин.

В физкультурно-оздоровительном комплексе во Всеволожске с 11.00 можно будет увидеть показательные поединки районного фестиваля по каратэ киокусинкай, а в поселке Важины Подпорожского района в 12.00 начнутся соревнования по бегу «Осенний кросс лыжников».

Тихвин в 10:00 приглашает всех желающих на соревнования по скандинавской ходьбе в зачет Спартакиады старшего поколения. Шахматный клуб «Ладья» в городе Никольское Тосненского района проведет в воскресение в 12.00 турнир выходного дня по шахматам.

В Сланцах в этот день пройдут сразу три спортивных состязания: в 10.00 в спортивном комплексе «Шахтер» начнутся соревнования сильнейших по настольному теннису. В 12.00 на территории спортивного комплекса «Химик» состоится легкоатлетический пробег. В это же время в физкультурно-оздоровительном комплексе Сланцевского района стартует турнир по русским шашкам для детей и взрослых.

22 и 23 октября Ледовый комплекс Светогорска приглашает на массовое катание на коньках, а на центральном стадионе города ежедневно с 8.00 до 22.00 любителей скандинавской ходьбы ждет «Тропа здоровья».

Покататься на коньках в выходные можно также на ледовой арене «Кириши» 22 октября с 14.45 до 21.45 и 23 октября с 11.30 до 20.30.