В области развивается студенческий спорт

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» Сергей Сейранов.

«Физкультура и спорт — один из приоритетов национального проекта «Демография». Наша задача — к 2030 году привлечь не менее 70 % жителей Ленинградской области к регулярным занятиям спортом и улучшить здоровье наших граждан. Студенческий спорт делает людей активными, а студенты на своём примере показывают, что спорт — это интересно. Наша система поддержки регионального спорта направлена на работу с учебными заведениями и создание спортивной инфраструктуры. Между клубами и ВУЗами регулярно проходят соревнования. Сегодня мы стараемся синхронизировать развитие школьного и студенческого спорта. Подписание соглашения — это новый этап для развития спорта и его популяризации в студенческой среде», — сказал глава региона.

Цель соглашения — содействовать вовлечению студентов в занятия физкультурой и спортом, совершенствование физкультурной и спортивной работы в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также студенческого спорта в Ленинградской области, патриотическое воспитание студентов и их социализация в обществе.

В настоящее время на базе Ленинградского государственного университета имени Пушкина и Государственного института экономики, финансов, права и технологий созданы спортивные клубы, студенты которых регулярно защищают честь Ленинградской области на российской и международной спортивных аренах.