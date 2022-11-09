Ленобласть поддерживает молодых предпринимателей грантами

На этот раз обучение будет проводиться для 100 предпринимателей в возрасте до 25 лет.

С конца ноября по январь они будут изучать поиск и развитие бизнес-идеи и бизнес-модели, целевую аудиторию, обход конкурентов и выход на новые рынки сбыта, социальный эффект и личную эффективность. Затем тренеры помогут им подготовить пакет документов и презентацию для конкурса на получение гранта, который состоится в феврале 2023 года. Молодые люди смогут получить до 500 тысяч рублей на реализацию своего нового бизнес-проекта или развитие уже существующего.

Специальное обучение для молодых предпринимателей начнется 28 ноября и будет проходить на площадке центра «Мой бизнес» и в режиме онлайн. Для того, чтобы принять в нем участие нужно быть зарегистрированным субъектом МСП Ленинградской области в возрасте до 25 лет и оставить заявку на обучение на сайте 813.ru

Программа по поддержке молодежного предпринимательства в виде грантов стартовала в Ленинградской области в этом году. Ранее гранты получили 35 предпринимателей, прошедших аналогичный курс, на общую сумму более 15 млн рублей.