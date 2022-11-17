Александр Дрозденко: «Енакиево – 19-й муниципальный район Ленобласти»

Глава 47-го региона в ходе рабочей поездки в подшефный город на Донбассе ознакомился с уже реализованной поддержкой – ремонтом инфраструктуры и социальных объектов – и обозначил планы на следующий год. В частности, Александр Дрозденко посетил школу искусств и общеобразовательную школу, осмотрел ремонт дорог, скважины и котельной, реконструкцию трамвайного депо, а также передал помощь служащим в ДНР бойцам.

«Задача стоит серьезная, но она выполнимая. Такой опыт уже был у нас с Симферопольским районом Крыма. В ближайшие два-три года мы будем активно помогать Енакиево в восстановлении и внедрении российских стандартов на коммунальных и социальных объектах. Енакиево – это 19-й муниципальный район Ленинградской области, и наравне с нашими муниципалитетами будет получать и помощь, и поддержку по нашим адресным программам», – сказал Александр Дрозденко.

Ленинградская область в следующем году планирует реализовать в Енакиево программу реновации на примере одной школы, детского сада и дома культуры. «Мы покажем реновацию по-ленинградски – как из старой школы сделать современное учебное учреждение. Это важно нашим коллегам в Енакиево, потому что в ближайшее время они начнут работать в бюджетной системе России и смогут сами подавать документы для участия в таких программах, нужно показать им наш опыт», – отметил губернатор Ленинградской области.

Одна из ключевых проблем для Енакиево – это водоснабжение, сегодня областные специалисты нашли способ для ремонта труб, укрепляя их специальным оборудованием. К зиме был проведен масштабный ремонт социальных объектов – заменены окна, закрыт тепловой контур, установлено уличное освещение у школ и детсадов. Кроме того, в школы от Ленинградской области поставлялись учебники, наглядные пособия, компьютеры, спортивный инвентарь и оборудование для столовых. «Сегодня нам также нужно оснастить каждого учителя современным рабочим местом: 27 интерактивных досок мы поставим в Енакиево уже в ноябре, и договорились, что оснастим компьютерные классы», – добавил Александр Дрозденко.

Отдельно губернатор услышал благодарности от жителей города за ремонт дорог. В следующем году область планирует увеличить вдвое ремонт трасс в Енакиево и приступить к ремонту мостовых сооружений. Также продолжается обследование медицинскими специалистами из Ленинградской области – сейчас осмотры проходят дети разных возрастов.

«Наши специалисты хорошо себя проявили в этой работе. Я благодарен жителям Ленинградской области, компаниям и предприятиям нашего региона, которые с первых дней поддерживают работы по восстановлению и помогают местным жителям. Мы здесь вместе, навсегда, и победа будет за нами», – сказал Александр Дрозденко.

Напомним, Ленинградская область выступила одним из первых регионов России, которые организовали помощь Донецкой Народной республике. Сегодня план региона на 2022 год по восстановлению Енакиево выполнен на 93%. Несмотря на то, что большая часть работ на подшефной территории выполнена, в городе продолжают работу около 100 специалистов и 20 единиц техники. Они бурят скважины, восстанавливают кровлю здания трамвайно-троллейбусного управления, следят за содержанием дорог и работают над ремонтом сетей освещения. С середины лета ленинградцы организовали медицинское обслуживание и досуг горожан, на 4 улицах провели масштабный ремонт дорог и ямочный на 17 улицах, восстановили 6 образовательных учреждений, провели капремонт 7 жилых домов, установили 4 новых котла, отремонтировали аварийный участок теплосети, поставили городу новые трамваи и автобусы. К 1 сентября школы обеспечили ноутбуками, учебниками, интерактивными досками и спортивным инвентарем.