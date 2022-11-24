Проект «Пропавшие в кинохронике»

Трехмерная панорама повествует о том, как кинодеятели жили и снимали кино в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Это уже 17-я историческая инсталляция, построенная в России и Беларуси.

«Реализация проектов, которые сохраняют и популяризируют историческую память государства, имеют ключевое значение для патриотического воспитания детей и молодежи. Подобные интерактивные выставки – это тот ресурс, который необходимо использовать, как основу формирования национального самосознания. Ресурс, который прививает ценность патриотизма, формирует чувство ответственности и уважения к старшему поколению, прошлому и настоящему своей страны, желанию гордиться ею. Экспозиция настолько реалистично и детализировано показывает жизнь и борьбу людей в военное время, что этот визуализированный сюжет автоматически сохраняется в генетическом коде каждого россиянина», - вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской области Анна Данилюк.

Вице-губернатор отметила, что технологичные музеи должны открываться в каждом городе. Они вызывают большой просветительский интерес как у взрослого населения, так и у молодежи, для которых мультимедийная культура уже более привычна. Подобные современные интерпретации прошлых лет создают полномасштабный образ любого исторического или культурного события.