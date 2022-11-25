Три золота гатчинских «соколят»
20 ноября в Колпино проходил турнир по спортивной борьбе North-West Open 2 по грэпплингу и грэпплинг-ги. Участие в нем приняли воспитанники гатчинского спортивного клуба «Сокол».
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Воспитанники тренера Александра Смирнова завоевали шесть медалей, две из которых на счету Тамерлана Бигаева, который выступал в свой день рождения и преподнес себе такой замечательный подарок.
Золотую медаль также завоевал Кирилл Романейн, серебро – Макар Плюснин, бронзу - Лукьян Плюснин и Артур Кудинов.
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