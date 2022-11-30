Что нельзя делать с найденной банковской картой
Сегодня, когда оплата покупки гаджетом стала менее доступна – многие вернулись к привычному «пластику». По рассеянности банковскую карту можно потерять или забыть, например на кассе. Большинство банковских пользователей знает, что делать при потере карты, однако не все знают, что делать, если найти чужую карту. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала в интервью АЭИ «Прайм» что нельзя делать с такой находкой.
Не пытайтесь отправить на счет карты незначительную сумму с сообщением о находке. Также не стоит кому-то передавать свою находку (как в случае с ключами, например) или же оставлять карту на видном месте в ожидании владельца. Пока карта не заблокирована, ею можно расплатиться в интернете или купить что-то в магазине бесконтактным способом. Этим могут воспользоваться недобросовестные люди, которые найдут карту после вас.
Не стоит уносить карту с собой или искать владельца в соцсетях и Интернете. Это может повлечь уже проблемы для самого нашедшего. Ведь неизвестно, насколько давно карта потеряна и успел ли ей кто-то воспользоваться. Не исключено, что заподозрят в предыдущих незаконных списаниях средств именно нашедшего. Кто-то ранее мог уже воспользоваться картой, а доказывать свою непричастность к этому придется вам. Поэтому в лучшем случае поиск владельца — пустая трата времени, а в худшем — подозрение в причастности к совершению кражи денежных средств с банковского счета карты.
Эксперт также предостерегла от того, чтобы пытаться снимать деньги или оплачивать покупку чужой картой, — ведь это кража, а не неожиданный подарок. За использование чужих (найденных) банковских карт предусмотрена уголовная ответственность по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), сказала эксперт.
Что же можно сделать, чтобы помочь владельцу пластика не потерять деньги с карточного счета?
Самое оптимальное — это позвонить на горячую линию банка, выпустившего карту и сообщить о находке, продиктовав данные карты (номер телефона находится на обратной стороне карте или можно воспользоваться номером на официальном сайте банка в Интернете). Если владелец еще не сообщил в банк о пропаже, банк сам свяжется с владельцем и заблокирует карту.
Если чужая карта обнаружена в отделении банка/у банкомата, то нужно пригласить сотрудника банка, сообщив о находке, а не пытаться заблокировать ее самостоятельно через банкомат. Использование технической блокировки (если три раза ввести неправильный/ произвольный пин-код) обезопасит карту только на 24 часа — далее, если не будет сообщения с просьбой блокировки, карта разблокируется автоматически. Кроме того, банкоматы снабжены видеофиксацией и подобные действия с чужой картой также могут расцениваться как попытка незаконного снятия средств.