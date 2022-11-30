Гатчинский книжный салон: живая история на страницах новых изданий

Гостей Книжного салона приветствовала директор библиотеки им. А.И. Куприна Наталья Гаврилова.

- Я уверена, что все эти встречи очень важны для нас, потому что они демонстрируют тенденции краеведческо-издательской деятельности, дают новый импульс для развития и появления новых идей и форм работы, - считает Наталья Николаевна. - Здесь возникают споры, которые приводят нас к еще более детальному изучению истории. И еще эти встречи показывают, что одной из важнейших целей краеведческой деятельности является не только сохранение культурного наследия, но и воспитание настоящего патриотизма... Новых открытий, авторов и книг оказалось так много, и все они такие разные, что в итоге получилась своего рода краеведческая мозаика, каждый из участников которой - необыкновенно интересный и увлеченный человек.

Наталья Николаевна поделилась прекрасной новостью. В этом году библиотека им. А.И. Куприна участвовала во II Всероссийском конкурсе краеведческих изданий библиотек «Авторский знак», представив книгу «С Куприным по Гатчине. Литературная география». Эта книга стала финалистом конкурса.

- Для нас это очень важная победа, и не только потому, что это прекрасное издание, - отметила директор «Купринки». - По ней уже готовятся к экскурсиям экскурсоводы и Гатчины, и Санкт-Петербурга, и это очень ценно для нас.

«Купринка» представила свое последнее издание — новый краеведческий календарь «В начале жизни школу помню я...», приуроченный к наступающему Году педагога и наставника. Как рассказала составитель календаря, заведующая отделом библиотеки Наталья Юронен, он посвящен истории образовательных учреждений города Гатчины. В нем использованы многочисленные литературные источники из фондов «Купринки», что отражено в библиографическом списке, размещенном в календаре.

На Книжном салоне рассказали о новых интересных изданиях, которые поступили в библиотеку в 2022 году.

В начале 2022 года вышла книга Наталии Нарышкиной-Прокудиной-Горской «Прокудины-Горские. Дорогами любви и войн», в основе которой - история одной русской дворянской семьи за 640 лет. Наталия Андреевна - известный искусствовед, деятель культуры, член Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, давний друг библиотеки им. А.И. Куприна. К сожалению, Наталия Андреевна весной ушла из жизни, и эта книга стала последней в ее писательской биографии...

О своих новых книгах рассказал гатчинский краевед Андрей Бурлаков. По словам Андрея Вячеславовича, у него в планах — издание книг о поселке Суйда и о ста известных уроженцах Гатчины и Гатчинского района.

Сотрудники центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина Елена Григорьева и Ольга Соколова представили вниманию публики новое издание библиотеки — яркий альбом, посвященный 95-летию Гатчинского района. Также в этом году библиотека им. А.С. Пушкина издала и презентовала сразу два выпуска литературно-краеведческого альманаха «Оредеж».

Книгу «История финансовой службы Гатчинского района» представила главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралёва. Книга приурочена к 220-летию финансовой службы России. Впервые под одной обложкой собраны факты о развитии финансовой системы Гатчинского района и о людях, которые в разные годы внесли свой вклад в ее становление. Автор проекта — председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова, автор-составитель книги — корреспондент газеты «Гатчинская правда» Татьяна Можаева.

О новостях из музея-усадьбы П.Е. Щербова, который сейчас находится на реставрации, рассказали заведующая музеем Александра Журавлёва и главный хранитель Евгения Богданова.

Русское генеалогическое общество и Общество потомков участников I Мировой войны представила И. М. Павлова.

О новых проектах просветительского проекта КупринЪ ЦентрЪ рассказала директор АНО «Борей» Ирина Лидзарь.

Свою «Дилогию о школе» представил известный гатчинский педагог, кандидат педагогических наук, профессор Игорь Смирнов. Книга «Школа, которой больше нет» посвящена советской школе, тому периоду нашей отечественной истории, когда школа старалась поднять уровень образования. Вторая книга дилогии - «Школа в эпоху перемен» - посвящена гатчинской школе №9, которой Игорь Борисович руководил на протяжении многих лет.

Приятно, что из года в год Гатчинский книжный салон с удовольствием посещают и петербургские авторы. Новую книгу «Великие имена Петербурга» представил писатель, краевед и музыкант Леонид Тихомиров. Над книгой он работал несколько лет, проделав гигантский труд. В итоге вышла своего рода краткая энциклопедия Санкт-Петербурга с акцентом на биографии людей. И речь в ней идет не только о великих созидателях и творцах, о тех, кто строил и защищал город, прославляя его имя в науке и искусстве. В нее вошли и статьи о тех, о ком мы не помним или не знаем, чьи имена были утеряны, забыты или несправедливо вымараны из городской памяти.

- За последние годы я перелопатил тысяч десять биографий самых разных известных людей и выбрал тысячу из них, - рассказывает Леонид Яковлевич. - Возможно, кто-то сочтет несправедливым присутствие в этой книге одних и отсутствие других. Так тому и быть. Но в ней точно нет тех, кто хотел навсегда отнять у города его имя и его славную историю. Эта книга — попытка восстановить справедливость и отдать дань уважения тем, кто этого достоин.

Презентацию журнала «Авансцена» провела руководитель этого интересного проекта Мария Симановская. Это стильное и очень содержательное издание, главная цель которого — рассказывать не только о культуре, в том числе, театральной, но и о смысле жизни, сущности человека и России в текущем историческом моменте.

- Слово «Авансцена» означает для нас не только передний край сцены. Скорее, это первый план жизни, - рассказала Мария Симановская. - Наш журнал появился два с небольшим года назад, во время короноизоляции. Первый номер был посвящен ковиду и нашей трудной замкнутой жизни. На наше предложение принять участие в журнале неожиданно и очень искренно отозвались очень известные люди, привыкшие к большим аудиториям... Кстати, в следующем номере журнала можно будет прочитать интервью с руководителем гатчинского музея истории авиации Геннадием Паневым. А у меня есть мечта познакомиться с главным режиссером гатчинского театра-студии «За углом» Юрием Калугиным. Известно ли вам, что театр «За углом» очень хорошо знают и очень высоко оценивают театралы Санкт-Петербурга?..

Не обошелся Гатчинский книжный салон и без острых дискуссий. Свои новые произведения представил автор книг о Санкт-Петербурге и Ленинградской области Андрей Гусаров.

- Я не считаю себя краеведом, для этого в Гатчине есть свои прекрасные специалисты, - отметил Андрей Гусаров. - Моя задача — литературная популяризация местной истории, и этим мои отношения с краеведением как с ответвлением исторической науки ограничиваются.

Среди книг Гусарова есть издания, посвященные Гатчине и Гатчинскому району. Именно они вызвали вопросы у гатчинских краеведов. Свое мнение высказала директор народного музея «41 стрелковый» в Минах Светлана Корешкова. По ее словам, в книгах Андрея Гусарова много неточных и даже неверных сведений, связанных с недостаточным знанием истории Гатчинского района. Светлану Николаевну поддержал краевед Андрей Бурлаков, отметив, что искажение исторических сведений, даже из недавнего времени, становится печальной тенденцией последних лет. Для гатчинских краеведов это вопрос принципиальный — все мы знаем, какую сложную работу они проделывают, собирая источники на местах и в архивах и проверяя каждый из них на достоверность.

Юлия Лысанюк