Гатчинец стал участником «парада народов в «Кунсткамере»

Новая выставка открылась 2 ноября, в День провозглашения Российской Империи. Экспозиция создана при финансовой поддержке ПАО «Газпром» в рамках мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I.

Карнавал народов России в Петербурге

В основу экспозиции положен реальный эпизод из российской истории — карнавал народов, устроенный императрицей Анной Иоанновной в Петербурге в 1740 году, в котором участвовали представители 150 народов, населявших Россию. По мнению многих историков, это событие сыграло огромную роль в формировании национальной идеи России как многонациональной, многонародной империи, созданной по заветам Петра I.

Тематически выставка «Имперский зал. Многонародная Россия» состоит из двух блоков: по одну сторону зала — «Открываемая Россия (парад народов)», по другую – «Императорские дары», переданные в разное время в фонды музея представителями дома Романовых.

В основе первого блока – костюмы народов Ингерманландии, Сибири, Севера, Дальнего Востока, Средней Азии, Поволжья, Олонецкой губернии XIX века. В Кунсткамере хранится богатейшая коллекция национальных костюмов, но впервые они представлены на объемных фигурах.

В одной из витрин представлены финно-угорские народы (лопари, саамы, финны), которые объединены в сцену «Напевы кантале». Сцена «Сибирское камлание» представляет народы Севера и Дальнего Востока (эвенки, чукчи, ненцы, буряты). В другой витрине можно увидеть сцену «Тюркское застолье» с фигурами в татарских, башкирских, чувашских и казахских костюмах. Завершает композицию сцена «Славянский хоровод».

Центральная фигура финно-угорской сцены — седовласый мужчина, играющий на кантеле, самобытном музыкальном инструменте карело-финского эпоса «Калевала». Прототипом этого персонажа стал гатчинец Михаил Хямяляйнен.

Подробности этой необычной истории мы выяснили у самого Михаила Хямяляйнена и руководителя Центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина» Нины Аниконовой-Эрте.

Как создавались «двойники»

Созданием восковых фигур-манекенов под костюмы для выставки в Кунсткамере занимались опытные скульпторы и художники. Для этого был организован поиск моделей - характерных представителей того или иного этноса, чьи антропологические параметры подходили бы под размер каждого костюма.

- Весной мне позвонил научный сотрудник музея «Кунсткамера», председатель коми землячества «Неватас» в Санкт-Петербурге Александр Иванович Терюков, - рассказывает Нина Аниконова-Эрте. - Он попросил подобрать представителя ингерманландских финнов для работы со скульптором. Михаил Хямяляйнен — активный член нашего общества «Хатсина». Я предложила его кандидатуру, и его пригласили позировать.

Как заметил Михаил Хямяляйнен, на позирование в мастерской на Петроградской стороне хватило одного дня.

- Я простоял больше четырех часов, а мастер лепил и фотографировал меня, - говорит Михаил Михайлович. - Еще он попросил выслать фотографии без бороды для анатомической выверенности черт лица. Уже после открытия выставки мы с моими близкими и родственниками приехали в Кунсткамеру посмотреть на «меня». Посмотрели, оценили работу скульптора, сфотографировались. «Я» оказался очень похож на самого себя...

И действительно, сходство между Михаилом Михайловичем и его музейным двойником невероятное — достаточно посмотреть на фотографии «двойников»!

- Уже после открытия выставки я позвонила скульптору Андрею Булгакову, поблагодарила его за прекрасную, талантливую работу и сказала, что наш центр «Хатсина» просто счастлив, что наш земляк «оказался» в таком музее, - говорит Нина Аниконова-Эрте.

История одной семьи — история всей России

Но эта история - не просто идеальное совпадение модели и готового экспоната. Она интересна еще и тем, что сама по себе стала наглядным примером той самой «многонародной России», в которой мы живем, и о которой рассказывает выставка в Кунсткамере.

Михаил Хямяляйнен — по происхождению ингерманландский финн. Печальная судьба представителей этого этноса в сороковые годы прошлого столетия не миновала и его семью.

- Все мои родственники старших поколений жили в Гатчинском районе, - вспоминает Михаил Михайлович. - Мой отец, Михаил Абрамович, рассказывал, что поначалу наша семья жила в уже несуществующей деревне Хямяля. Впоследствии отец жил уже в Кезелево, где у семьи был свой дом. Отец служил в армии, во время войны был осужден и выслан... Так он оказался в городе Инта Республики Коми. Там он встретил мою маму, Веру Степановну Нефёдову. Они поженились, у них родилось трое детей (у меня есть две сестры: одна живет в Финляндии, другая — в Тбилиси). Отец похоронен в Инте, а маму мы забрали в Гатчину. Она упокоена на кладбище в Петрово, там же лежат и многие другие мои родственники... Мой отец был часовым мастером по профессии. Я по профессии шахтер, но тоже разбираюсь в часовых механизмах. Один из моих сыновей пошел прямо по следам моего отца, став часовым мастером.

С центром ингерманландских финнов «Хатсина» Михаил Хямяляйнен связан уже около пяти лет.

- Моя жена — русская, но на праздниках, которые устраивает общество ингерманландских финнов, мы бываем всей семьей, - говорит он. - Супруга с удовольствием участвует в них и помогает в оформлении.

Но вернемся к новой музейной экспозиции в Кунсткамере. Согласитесь, что эта история о «двойниках» - еще один повод посетить замечательный музей в Санкт-Петербурге. Кстати, эта выставка будет очень интересна и молодому поколению, потому что в ней используются новейшие музейные технологии и современные интерактивные средства.

Юлия Лысанюк