В декабре тарифы вырастут, а бумажные полисы ОМС станут необязательными для предъявления

Бумажный полис ОМС не нужно будет носить с собой

С 1 декабря не нужно будет носить с собой бумажный полис ОМС. "Застрахованные лица при обращении за медицинской помощью обязаны предъявить по своему выбору полис ОМС на материальном носителе или документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении)", - такие изменения в закон об ОМС заработают в первый день зимы.

Проще говоря, как уточнила "Российской газете" адвокат Ольга Сулим, бумажная версия документа с 1 числа перестанет быть обязательной для предъявления.

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Наталья Свечникова уточняет, что при рождении ребенка, либо по заявлению россиянина, а также на основании информации, полученной от госорганов, в том числе отделений ЗАГС, будет выдаваться электронный полис. А вот срочно бежать в страховую и менять бумажный на электронный полис не нужно. Как поясняет эксперт, пока данные всех, кто сейчас застрахован по ОМС, автоматически переносят в госрегистр. Об этом должны проинформировать в личных кабинетах на портале госуслуг. "Это согласуется с частью 11 статьи 10 закона 168-ФЗ "О едином федеральном информационном регистре". А действующие полисы в бумажном или пластиковом виде заменят только тем, кто специально за этим обратится", - добавила Свечникова.

Родовой сертификат перейдет в электронный вид

С 1 декабря 2022 года родовые сертификаты формируются в электронной форме. Сертификат оформят, когда женщина впервые посетит женскую консультацию и встанет на учет по беременности. А в дальнейшем ей не нужно будет представлять бумажные документы в медицинские организации, в том числе, и при поступлении в роддом. Все данные о состоянии матери и ребенка будут заполняться и храниться в единой информационной системе ФСС "ЕИИС "Соцстрах". Будущей маме достаточно будет назвать свой номер СНИЛС.

Подходит к концу срок уплаты налогов за землю, квартиру и машину

До 1 декабря граждане РФ должны заплатить имущественные налоги за 2021 год. Речь об уплате налогов на имущество и землю, а также о транспортном налоге.

Оплатить налоги можно с помощью сервиса "Уплата налогов и пошлин" или в "Личном кабинете налогоплательщика". Достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров Федеральной налоговой службы (ФНС), в том числе по QR- или штрихкоду платежа, указанного в налоговом уведомлении. "Кроме того, исполнить налоговое уведомление без комиссии можно в банке, на почте или в уполномоченном МФЦ, а также в кассах местных администраций", - отмечают в ФНС.

Если налогоплательщик не заплатит налоги вовремя, то уже со следующего дня (то есть со 2 декабря 2022 года) налоговая задолженность будет расти ежедневно за счет начисления пеней. "В этом случае налоговый орган направит требование об уплате налога. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд. Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет должника", - предупреждают в ФНС.

Для мобилизованных сроки уплаты имущественных налогов продлены, поэтому срок до 1 декабря для них не актуален. Если уведомление не оплачено после этого срока, задолженности не возникнет. Новое налоговое уведомление будет направлено мобилизованному после получения налоговиками информации о его увольнении с военной службы. Оплачивать указанные в уведомлении налоги необходимо не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы. При этом оплатить налоги можно равными частями ежемесячно по 1/6 от общей суммы либо в общеустановленном порядке, уточняют в ФНС.

Истекает срок представления отчетов по зарубежным счетам и электронным кошелькам

До 1 декабря физлица-резиденты должны представить налоговикам отчеты о движении денег и других финансовых активов по счетам/вкладам в зарубежных банках и других финансовых организациях.

Также необходимо отчитаться о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, за 2021 год, напоминают в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Отчет можно предоставить двумя способами. Первый (электронный) - через личный кабинет налогоплательщика или оператора электронного документооборота. Второй (бумажный) - на бумаге лично или через представителя, полномочия которого подтверждены в соответствии с российским законодательством, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Форма бумажного отчета, бесплатная программа для его заполнения, а также форматы электронного отчета размещены на главной странице официального сайта ФНС в разделе "Валютный контроль".

Заявление на свидетельство ИНН можно будет подать через портал госуслуг

Встать на налоговый учет (подать заявление на получение свидетельства с индивидуальным номером налогоплательщика, ИНН) с 1 декабря можно будет через портал госуслуг.

Заявление понадобится подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью. Налоговики должны будут поставить физлицо на учет в течение пяти дней со дня получения заявления и также за пять дней выдать ему свидетельство.

Другие действующие способы подачи заявления на ИНН: личная подача в налоговой инспекции; через МФЦ; по почте заказным письмом; в электронном виде при помощи сервиса "Подача заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе" на сайте Федеральной налоговой службы.

Ценные бумаги недружественных стран смогут занимать только 5% портфеля инвестора

С 1 декабря брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 5%.

Это очередной этап ужесточения правил покупки ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов. Еще с 1 октября вступили в силу рекомендации Банка России для брокеров не исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке таких бумаг, если после сделки их доля превысит в портфеле инвестора 15%. С 1 ноября планка снизилась до 10%. А с 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

Под указанные ограничения не подпадают бумаги зарубежных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в России.

Большинство брокеров полностью запретили покупку неквалифицированными инвесторами бумаг эмитентов из недружественных стран еще с 1 октября.

ЦБ РФ будет брать с банков 6 руб. за платежи клиентов за рубеж

Банк России с 19 декабря вводит банкам единый тариф в размере шести рублей за проведение трансграничных переводов через сервис быстрых платежей СБП. Такое решение было принято советом директоров регулятора в середине ноября.

При этом кредитные организации будут самостоятельно устанавливать комиссии своим клиентам за отправление денег за рубеж посредством этой системы. В пресс-службе ЦБ пояснили "Российской газете", что речь не идет о новом тарифе: вместо ранее действующего тарифа за трансграничный перевод по 3 рубля с банка-отправителя и с банка-получателя, будет установлен единый тариф - 6 рублей - только для банка-отправителя.

"Комиссии для граждан за отправление таких переводов будут устанавливаться банками плательщика с учетом их тарифной политики, а также рыночной практики", - сказали в ЦБ. Банки, зачисляющие перевод человеку, не смогут брать с него комиссию, то есть для конечного получателя денег трансграничные переводы в СБП будут бесплатными, отметили в пресс-службе.

Напомним, максимальный размер одной операции в СБП с 1 мая был увеличен с 600 тысяч до одного миллиона рублей. Это касается как переводов, так и платежей. Сейчас в СБП можно бесплатно переводить сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Минимальный лимит переводов в системе в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, составляет не менее 150 тысяч рублей.

Система быстрых платежей была разработана Банком России и Национальной системой платежных карт (НСПК) и функционирует с января 2019 года. С ее помощью можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, оплачивать товары и услуги посредством QR-кода и получать выплаты от организаций.

ЦБ РФ до конца года не станет наказывать банки за отсутствие биометрической идентификации

Банк России до 31 декабря этого года не будет штрафовать банки с универсальной лицензией за отсутствие биометрической идентификации в мобильных приложениях и на сайтах, с помощью которых клиенты смогли бы брать кредиты и открывать вклады без посещения банковских отделений.

По закону банки уже с 1 сентября 2022 года при удаленном открытии вклада и выдаче кредита обязаны обеспечить клиенту возможность подтвердить свою личность с помощью Единой биометрической системы (ЕБС).

"Регуляторные послабления позволят тем кредитным организациям, которые в силу текущей ситуации это еще не сделали, завершить технологические мероприятия и внедрить такой сервис в мобильных приложениях и интернет-банке, а также усовершенствовать систему информационной безопасности", - поясняли в ЦБ.

Ранее Банк России уже откладывал запуск сервиса на основе ЕБС: он был перенесен с 1 января 2022 года на сентябрь для предоставления банкам времени на донастройку собственных систем и процессов. Финансовые учреждения, которые не завершат проведение такой доработки, не смогут удаленно выдавать кредиты и открывать вклады. Ряд опрошенных "Российской газетой" крупнейших банков страны подтвердили готовность таких функций в своих приложениях и сайтах.

На 9% повышается плата за коммунальные услуги

С декабря второй раз в этом году повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В июле они выросли на 4%, с начала зимы повышаются еще на 9%. При этом традиционного летнего повышения квартплаты в 2023 году не планируется - в следующий раз коммуналка должна подорожать лишь летом 2024 года.

Правительством установлено, что электричество и тепловая энергия подорожают на 8,9-9% по сравнению с действовавшими до конца ноября тарифами. Подорожание остальных услуг может варьироваться - так, чтобы в целом плата за все услуги выросла на 9%.

Речь идет о тарифах на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию, вывоз мусора. Остальные платежи (например, плата за содержание и ремонт жилья, за радиоточку, за капремонт) не ограничиваются предельными индексами, их повышение не привязано к единой дате. Однако некоторые муниципалитеты уже приняли решения индексировать с 1 декабря и платежи за содержание и ремонт - тоже на 9%.

Регионы могут при необходимости поднять тарифы и больше предельного индекса, но они должны были обосновать это и согласовать с Федеральной антимонопольной службой.

В Минстрое напоминают, что семьи, где на квартплату уходит более 22% дохода, могут получать субсидии на оплату ЖКУ. В ряде регионов этот "порог" ниже.

Гульнара Вахитова, Ольга Игнатова, Роман Маркелов, Ирина Невинная, Марина Трубилина

«Российская газета» https://rg.ru/2022/11/26/v-dekabre-tarify-vyrastut-a-bumazhnye-polisy-oms-stanut-neobiazatelnymi-dlia-prediavleniia.html