Ленобласть и Петербург ремонтируют «дачные» дороги

Она разрабатывалась совместно дорожным комитетом области и Управлением по развитию садоводства и огородничества города. В перечень вошла 21 региональная дорога Ленобласти и 64 муниципальных. Объём финансирования составляет порядка 1,3 млрд рублей, из которых миллиард предоставляется из бюджета Санкт-Петербурга в течение трёх лет.

«Ежегодно перечень будет уточняться. В первую очередь в ремонт отправятся дороги, которые ведут к садоводствам с большим количеством зарегистрированных земельных участков», — пояснил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов. Перечень подъездов к садоводствам опубликован в официальном телеграмм-канале регионального дорожного комитета — https://t.me/dorogi_47

Ремонтировать региональные трассы будет «Ленавтодор», а местные — муниципальные власти, получая областную субсидию. Дороги не стоящие на балансе области либо муниципалитетов в эту программу не попадают.

На территории Ленинградской области расположено больше трёх тысяч садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, участками в которых ежегодно пользуются до полутора миллионов жителей Санкт-Петербурга. Это — серьёзная нагрузка на региональную дорожную сеть.