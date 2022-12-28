Гатчинцы в «Созвездии Северной столицы»
Накануне Нового года состоялся VIII Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Созвездие Северной столицы», проводимый при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Конкурс объединил творческие коллективы из разных уголков России. Гатчину представляли коллективы Центра творчества юных. Их выступления по достоинству были оценены членами жюри.
Звания лауреата I степени удостоен театр костюма «Катюша» (руководитель Заслуженный работник культуры РФ Людмила Иванова, художник-модельер Юлия Преснякова). Коллектив представил на суд жюри коллекции «Княгиня Ольга» и «Кума-душечка». «Катюше» вручили подарочный сертификат на сумму 10 тысяч на участие в конкурсе в Сочи.
Звания лауреата I степени удостоена участница студии росписи по ткани «Волшебные краски» Ирина Константинова. Она впервые принимала участие в конкурсе столь высокого уровня, и …сразу победа!
Еще одним обладателем звания лауреата I степени стала руководитель студии росписи по ткани «Волшебные краски» Наталья Смирнова.