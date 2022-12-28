Гатчинцы в «Созвездии Северной столицы»

Конкурс объединил творческие коллективы из разных уголков России. Гатчину представляли коллективы Центра творчества юных. Их выступления по достоинству были оценены членами жюри.

Звания лауреата I степени удостоен театр костюма «Катюша» (руководитель Заслуженный работник культуры РФ Людмила Иванова, художник-модельер Юлия Преснякова). Коллектив представил на суд жюри коллекции «Княгиня Ольга» и «Кума-душечка». «Катюше» вручили подарочный сертификат на сумму 10 тысяч на участие в конкурсе в Сочи.

Звания лауреата I степени удостоена участница студии росписи по ткани «Волшебные краски» Ирина Константинова. Она впервые принимала участие в конкурсе столь высокого уровня, и …сразу победа!

Еще одним обладателем звания лауреата I степени стала руководитель студии росписи по ткани «Волшебные краски» Наталья Смирнова.