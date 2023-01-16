Театральные постановки ― к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

«Мой бедный Марат» ― это история о дружбе и любви двух юношей и девушки, которая началась в блокадном Ленинграде. Они сумели не только выжить в те страшные годы, но и сохранить любовь.

В постановке худрука «Святой крепости» Юрия Лабецкого, Марат Евстигнеев, которого играет Антон Косолапов, отправляется из современности в 40-50-е годы XX века. Эффект совмещения на сцене прошлого и настоящего, как путешествие по воспоминаниям главного героя, усиливает восприятие зрителями его переживаний.

Ранее в тот же день, 18 января, сотрудники Паркового агентства Ленинградской области запишут поэтическую видео-открытку «Во имя новой жизни Ленинграда» в рамках онлайн-эстафеты «Прорыв 80», где все желающие делятся воспоминаниями близких о героических днях прорыва блокады, читают фрагменты из писем и дневников жителей блокадного Ленинграда, хранящихся в архивах, музеях и библиотеках.

Специалисты областного учреждения культуры зачитают фрагменты из писем жителей блокадного Ленинграда, а также стихотворение ко Дню снятия блокады. Видеозаписи эстафеты будет соединены в единый видео-ролик и представлены в официальной группе «Паркового агентства» в социальной сети «ВКонтакте» www.vk.com/parkilenreg.

Юбилею прорыва блокады Ленинграда артисты «Театра на Васильевском» посвятят спектакль «Ленинградская мадонна», который представят на камерной сцене театра 23 января.