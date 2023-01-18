Школьников ждет «Код будущего»

Выбрать курс, уточнить наличие мест и подать заявление можно на странице проекта «Код будущего» на Госуслугах https://www.gosuslugi.ru/futurecode. Желающим необходимо пройти вступительное испытание, изучить материалы первого модуля, пройти тест по его итогам и присоединиться к групповым занятиям, начиная со второго модуля.

«Код будущего» — образовательный проект национальной программы «Цифровая экономика». Благодаря ему ученики 8-11 классов могут бесплатно изучить Python, Java, C++, C#, 1С, SQL, JavaScript и другие современные языки программирования. Для записи доступны более 50 курсов. Продолжительность обучения составляет 144 академических часа.

Проект стартовал осенью 2022 года: в сентябре-ноябре к обучению приступили 130 тысяч российских школьников, в том числе 980 жителей Ленинградской области.