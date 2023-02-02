«Чёрное дуло блокадной ночи…»

Конкурсная программа началась с показа ретроспективных фото и видеокадров жизни блокадного города. Стихотворения читали 18 участников - учащиеся 5 – 11 классов. В их исполнении прозвучали произведения таких авторов, как Р. Рождественский, М. Исаковский, М. Джалиль, В. Высоцкий и других.

Члены жюри - А.В. Дурягина (библиотекарь школы), Н.М. Ветрова и Н.В. Львова (сотрудники Рождественской сельской библиотеки) - оценивали выступления по различным критериям. Это и внешний вид участников, и поза с мимикой и жестами, и эмоциональный контакт со зрителем, и интонационная выразительность речи, не считая, естественно, знания текста наизусть.

Хочется отметить, что волновались не только участники, но и педагоги, и члены жюри, так как поэтические конкурсы не проводились в школе три года из-за коронавирусных ограничений. В зале царила душевная атмосфера, зрители благодарно внимали чтецам и поддерживали их аплодисментами.

Выбор победителя оказался сложной задачей, так как все ребята постарались выступить достойно.

Победителем конкурса стала ученица 7 класса Ева Леонченкова, которая покорила сердца присутствующих исполнением стихотворения М. Комиссаровой «Лиза Чайкина».

Призёрами конкурса в различных номинациях стали: «Лучший образ» - А. Малинин (8 класс), «За искренность исполнения» - Н. Завьялов (7 класс), «Самое лиричное исполнение» - О. Гущина (7 класс), «Самое артистичное исполнение» - В. Григорьева (9 класс), «Самый обаятельный исполнитель» - Р. Гаврилов (5 класс), «За выразительность исполнения» - А. Павловская (7 класс), «За волю к победе» - Т. Чистякова (7 класс), «Самое проникновенное исполнение» - К. Васютина (11 класс).

Историю нужно знать, историю необходимо помнить! Чтобы не совершать ошибок, чтобы такое больше не повторилось. Благодарим участников и организаторов конкурса!

Наталья Ветрова