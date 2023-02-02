Консультации по земельно-имущественным вопросам – бесплатно

С 1 февраля юристы предприятия оказывают правовую помощь жителям области по вопросам земельно-имущественных отношений по телефону и на личном приёме по предварительной записи.

Специалисты по земельному праву подробно расскажут, какие документы понадобятся, куда следует обращаться и на что можно рассчитывать в каждом конкретном случае. Юристы ГУП «Леноблинвентаризация» помогут разобраться с вопросами наследования, приватизации, регистрации права собственности и кадастрового учета, и многими другими.

Обратиться в юридическую поддержку можно с помощью бесплатной «горячей линии» предприятия: 8-800-470-00-00, оставить заявку на сайте и на официальной странице Леноблинвентаризации в Вконтакте: https://vk.com/guplenoblbti.