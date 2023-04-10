Летний городской IT-лагерь для детей в Гатчине!

«На каникулах в Компьютерной Академии TOP не будет никаких скучных уроков. Это полноценный отдых с интересными занятиями и развлечениями»

Хотите, чтобы это лето было для вашего ребенка увлекательным и полезным? Чтобы он не играл в компьютерные игры, а научился их создавать сам? А ещё чтобы узнал, как разрабатывать сайты?

Тогда летние компьютерные каникулы от Академии TOP — это именно то, что нужно! Преподаватели Компьютерной Академии разработали интереснейший курс для детей от 8 до 14 лет.

Занятия во время компьютерных каникул будут проходить в формате увлекательных мастер-классов под руководством опытных преподавателей Академии — специалистов-практиков из IT-индустрии.

Мастер-классы рассчитаны на любой уровень подготовки детей в возрасте 8–14 лет. Будет интересно и тем ребятам, которые уже имеют опыт работы с компьютером, и новичкам.

За 2 недели в летнем IT-лагере дети пробуют себя в различных компьютерных специальностях. Они реализуют свои самые смелые проекты под руководством опытных тренеров и преподавателей академии

В программе:

✅Программирование и создание компьютерных игр

✅ Создание сайтов

✅ Game-дизайн

✅ 3D-моделирование

В летнем IT-лагере занятия проходят ежедневно, с понедельника по пятницу, первая смена стартует 5 июня, вторая 19 июня.

Количество мест в сменах строго ограничено! До 15 апреля действует скидка на раннее бронирование!

Запишите ребенка на новую смену лагеря в Компьютерную Академию «ТОП»! Узнать подробности можно на сайте компании или по телефону +7(964) 336-19-49 .

Компьютерная Академия TOP

г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова 7, офис 512А, 5 этаж

тел. 8 (964) 336-19-49







