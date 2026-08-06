Челлендж Алексея Мосягина: 700 километров ради спасения ладожской нерпы

ВЫЗОВ И ВЫХОД ЗА РАМКИ

Двенадцать лет службы в пограничных войсках закалили характер Мосягина, научили ориентироваться на местности, выживать в дикой тайге и ценить суровую красоту Севера. Идея обогнуть Ладогу не была спонтанной. Как сверхмарафонец, имеющий за плечами стомильный трейл и суточный забег на 212 километров, Алексей искал вызов, выходящий за рамки обычных соревнований. Ему хотелось проверить себя в условиях абсолютной автономности. Превратить личный вызов в общественное событие помогла экология: он давно занимается природоохранной деятельностью, организует субботники и водит детей в походы с уборкой мусора.

Готовиться к забегу он начал в марте. Это была полноценная логистическая операция и пиар-кампания. Нужно было проложить трек через Ленинградскую область, Республику Карелию и снова Ленинградскую область, учитывая проходимость дорог, источники питьевой воды и безопасные места для ночлега. Маршрут постоянно корректировался: лесные дороги оказывались заросшими колеями пятнадцатилетней давности, ручьи превращались в непроходимые болота из-за бобровых плотин, а мосты — разобранными. Техническая сторона требовала ювелирной точности: Алексей бежал с жилетом весом около трёх килограммов (с водой — до пяти), внутри которого лежали аптечка, пауэрбанк и запас еды на день. Всё остальное — сменная одежда, основное питание, спальник — доставляла группа поддержки на финиш каждого этапа. Без этой помощи преодолеть такое расстояние было бы физически невозможно.

ВОКРУГ САМОГО БОЛЬШОГО ОЗЕРА ЕВРОПЫ

Старт экспедиции состоялся 10 июня. В первый же день у посёлка Куркиёки группу ждал сюрприз: мост через реку был разобран, и пришлось раздеваться и преодолевать бурный поток вброд по грудь. Так, ещё толком не начав, все поняли, что лёгкой прогулки не будет.

Главные испытания выпали на период с пятого по восьмой день. Группа поддержки постепенно редела: бежать по пятьдесят–шестьдесят километров в сутки способны единицы, и четыре дня подряд Алексей провёл наедине с дорогой. Самым тяжёлым стал отрезок в 85 километров, из которых 65 он бежал абсолютно один. Организм перешёл в режим автопилота, восемь часов сна перестали восстанавливать силы, гормональный фон давал сбои, настроение менялось ежечасно. Каждое утро начиналось с двухчасового ритуала: пластыри на стёртые в кровь ноги, витамины, сборы. На одном из этапов случилась удивительная встреча: Алексей и его команда увидели около тридцати нерп, которые выныривали совсем рядом, словно приветствуя человека, рисковавшего собой ради их спасения.

Последний, одиннадцатый день стал предельным: организм сигнализировал, что дальше идти нельзя. Голова ещё могла выдержать, но тело начало отказывать. Появление новых травм на ровном месте — главный страх любого ультрамарафонца, когда позади уже сотни километров.

КИЛОМЕТРЫ, ДАЮЩИЕ ЖИЗНЬ

Результат превзошёл ожидания: и сам забег, и проблема сохранения нерпы привлекли широкое внимание общественности и СМИ. Многие люди впервые узнали, что в Ладоге живут тюлени. Все собранные донаты переданы Фонду друзей балтийской нерпы — эти средства пойдут на лечение, реабилитацию и выпуск в естественную среду найденных детёнышей и взрослых особей.

Что заставляет человека добровольно входить в зону боли и дискомфорта? Алексей отвечает просто: «Мы бегаем не от того, что у нас много времени. Мы бегаем для того, чтобы у нас появлялось много времени. Активный человек делает всё быстро и качественно. Когда сидишь на месте, привыкаешь лениться, и жизнь замедляется». Его девиз звучит коротко и ёмко: «Жить». Не просто существовать, отсчитывая часы до конца рабочего дня, а проживать каждый момент на полную мощность. И глядя на этого скромного и улыбчивого парня из Приозерска, понимаешь: границы возможного существуют лишь в нашей голове. Главное — сделать первый шаг.

ТАТЬЯНА ПЕРОВА

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСЕЯ МОСЯГИНА