В Мельничном лесу в Вырице обнаружен лишайник из Красной книги

Мельничный лес — лесная жемчужина Вырицы. Это часть зеленой зоны поселка, его зеленый защитный рубеж от западных ветров и неблагоприятных воздействий. Благодаря тому, что этот лес на несколько десятилетий оказался вне сферы хозяйственной деятельности, в нём сформировалась уникальнейшая лесная экосистема.

Мельничный лес называют «лёгкими Вырицы», придающими её воздуху характерную свежесть и аромат. Сосны и ели, произрастающие здесь, снабжают воздух фитонцидами, делая его воистину целебным. А ещё это последний вырицкий лес, который находится на территории посёлка, что само по себе уже большая редкость по нынешним временам. Эта территория является рекреационной зоной с уникальным природным ландшафтом: здесь имеются старовозрастные деревья, занесенные в Красную книгу, находятся бассейны нескольких ручьев, впадающих в реку Оредеж.

Ещё в ноябре 2021 года Андрей Степанов запустил проект по изучению биоразнообразия Мельничного леса. Вскоре он принёс первые плоды: там была выявлена Пельтигера перепончатая (Peltigera membranacea) - очень редкий лишайник, который занесен в Красную книгу Ленинградской области.

Как сообщает на своей странице ВКонтакте Андрей Степанов, в марте 2023 года сотрудники Гатчинского лесничества и Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области провели осмотры Мельничного леса и подтвердили произрастание там пельтигеры.

«К сожалению, в Проекте Генерального плана Вырицкого городского поселения от 2022 года (находится на рассмотрении) значительная часть Мельничного леса выделена под застройку разных видов, - сообщает Андрей Степанов. - Конечно же, этого нельзя допустить, и я надеюсь, что выявление краснокнижного вида Пельтигера перепончатая на территории Мельничного леса внесет весомый вклад в его сохранение! Необходимо произвести лесоустройство Мельничного леса и поставить его на учет в ЕГРН как городской лес».

По информации Андрея Степанова, в адрес главы администрации Гатчинского района уже направлено письмо Комитета по природным ресурсам Ленобласти, где сообщается о том, что на территории Мельничного леса выявлен краснокнижный вид, который нуждается в особом внимании и охране.

На фотографии - Пельтигера перепончатая, произрастающая в Мельничном лесу в Вырице. Автор фото - А. Степанов