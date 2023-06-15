Ленобласть определяет основы взаимодействия с Южной Осетией

Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель Председателя Правительства Республики Южная Осетия – Министр экономического развития Республики Южная Осетия Дзамболат Тадтаев.

«Мы начинаем реализацию соглашения, которое будет способствовать дальнейшему развитию наших взаимоотношений. Мы придаем большое значение контактам с Республикой Южная Осетия. Знаем, насколько богата осетинская земля, в то же время наша область является регионом, где развита промышленность, экономика. Мы с коллегами сейчас работаем над программой импортозамещения, выстраиваем новые логистические цепочки. Наше сотрудничество обещает быть взаимовыгодным. На повестке дня теперь стоит подписание «дорожной карты», что позволит нам четко координировать работу по всем направлениям сотрудничества», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Заключение соглашения о сотрудничестве создает правовую базу взаимоотношений между регионами, основу для разработки плана конкретных взаимодействий в сферах промышленности, энергетики, строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, молодежной политики, физической культуры и спорт, здравоохранения, социального обслуживания, образования, туризма, культуры и искусства.