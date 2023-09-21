Сотрудники полиции в Малых Колпанах задержали подозреваемого в убийстве

В ходе расследования установлено, что в конце марта 2023 года в квартире дома 19 по Западной улице в д. Малые Колпаны Гатчинского района после совместной трапезы произошел конфликт между двумя 51-летними местными жителями. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ходе конфликта один из участников спора нанес другому не менее пяти ударов ножом. Тот от полученных ранений скончался.

Злоумышленник завернул тело своего знакомого в ковер и вынес в лесополосу через дорогу метрах в двадцати напротив дома 23 по Западной улице в деревне Малые Колпаны.

20 сентября 2023 года в 14:00 в ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппой у д. 23 по Западной улице подозреваемый в содеянном был задержан на основании ст. 91 УПК РФ.