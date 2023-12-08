На зло соседу нарушу Уголовный кодекс

25 ноября в дежурную часть Сиверского отдела полиции из службы «112» поступило сообщение о том, что в деревне Батово проживают террористы. Звонивший представился как Вячеслав П., житель той деревни. Он назвал точный адрес, где живут террористы – в квартире многоэтажки. Гражданин П. заявил, что злоумышленники хотят взорвать школу в Рождествено.

На место предполагаемого логова террористов выехали два оперативника и участковый. Прибыв по адресу, указанному звонившим, они застали там 43-летнего хозяина, который никакого преступления не совершал и совершать не собирался.

К вечеру в деревне Батово задержали информатора – 53-летнего Вячеслава П., ранее судимого, без определенных занятий. Он признался, что сделал заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма из неприязни к односельчанину.