Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на прохожего в деревне Малые Колпаны
10 декабря 2023 года в 22.39 в полицию поступило сообщение о том, что у 11-го участка Промзоны 1 в деревне Малые Колпаны неизвестные напали на прохожего.
На место происшествия был направлен наряд полиции.
Полицейские установили, что около 21.00 двое неизвестных, применив физическую силу к 20-летнему гражданину одного из сопредельных государств, отобрали у него деньги и мобильный телефон, после чего скрылись.
Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
12 декабря 2023 года в 7.15 в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области у дома 13 корпус 2 по улице Авиатриссы Зверевой по подозрению в совершении этого преступления был задержан 37-летний житель Петербурга.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Ведется розыск соучастника.