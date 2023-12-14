Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на прохожего в деревне Малые Колпаны

На место происшествия был направлен наряд полиции.

Полицейские установили, что около 21.00 двое неизвестных, применив физическую силу к 20-летнему гражданину одного из сопредельных государств, отобрали у него деньги и мобильный телефон, после чего скрылись.

Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

12 декабря 2023 года в 7.15 в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области у дома 13 корпус 2 по улице Авиатриссы Зверевой по подозрению в совершении этого преступления был задержан 37-летний житель Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Ведется розыск соучастника.