Осторожно: за рулём – наркоман

Поздно вечером в пятницу, 15 декабря, на шоссе Никольское – Прибытково – Кобрино, вблизи деревни Прибытково инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД остановили автомобиль «Лада-Приора» под управлением 41-летнего жителя Кобрино Кирилла М.. Водитель был с явными признаками наркотического опьянения и без водительских прав. Вместе с ним в машине находились еще двое мужчин в качестве пассажиров.

При виде полицейских гражданин М. заметно занервничал, попытался что-то достать из кармана брюк, чем вызвал подозрение, что может иметь при себе предметы или вещества, запрещенные в гражданском обороте. Однако на прямой вопрос сотрудников полиции ничего внятного он не ответил. Вместе с пассажирами водителя доставили в дежурную часть Сиверского отдела полиции, где в присутствии понятых у него из правого кармана брюк изъяли кейс для сигарет, в котором находился прозрачный полиэтиленовый пакет с комплиментарной застежкой. А в пакете – кристаллообразное вещество розового цвета и бумажный сверток с веществом растительного происхождения.

Изъятое упаковали в конверт и опечатали, скрепив подписями понятых, и отправили на исследование. Согласно справке экспертов, представленное на исследование вещество является смесью, содержащей наркотическое средство массой более 0,84 грамма. С гражданина М. взята подписка о невыезде. По факту незаконного хранения наркотического средства в значительном размере возбуждено уголовное дело.

В тот же вечер на автодороге Семрино – Сусанино – Ковшово госавтоинспекторы остановили автомобиль Geely, у водителя которого – 39-летнего жителя Петербурга Евгения П., судимого – явно присутствовали признаки опьянения: нарушение речи, нервозность, неадекватность поведения. На вопрос, имеются ли у него вещи или предметы, запрещенные в обороте на территории РФ, водитель что-либо внятно пояснить не смог.

При личном досмотре в кармане куртки у него нашли два полиэтиленовых пакетика с белым порошком. В присутствии понятых пакетики упаковали и отправили экспертам. Исследование показало, что в одном из пакетов находится метадон, а в другом – амфетамин.

Водителя поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.