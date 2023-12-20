2 миллиона за приворот собственной жены

16 декабря в полицию поступило заявление от 48-летнего жителя Сиверского, которого обманула липовая ворожея. В интернете он нашел рекламу «Привороты, вернуть близкого и т.д.» и связался с некой Натальей Викторовной в мессенджере WhatsApp. Дама пообещала вернуть бросившую его жену – за определенную плату.

Договорившись о цене, в течение трех недель гражданин перевел ведьме на банковскую карту два миллиона рублей несколькими переводами. Судя по всему, приворот не увенчался успехом: в дополнение к распавшемуся браку брошенный супруг понес материальные потери, сопоставимые с ценой приличного автомобиля.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.