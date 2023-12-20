2 миллиона за приворот собственной жены
Неистребима вера в чудеса. Чем успешно пользуются аферисты. Житель Гатчинского района так стремился вернуть бросившую его супругу, что подарил мошенникам два миллиона рублей.
Рубрики: Криминал
16 декабря в полицию поступило заявление от 48-летнего жителя Сиверского, которого обманула липовая ворожея. В интернете он нашел рекламу «Привороты, вернуть близкого и т.д.» и связался с некой Натальей Викторовной в мессенджере WhatsApp. Дама пообещала вернуть бросившую его жену – за определенную плату.
Договорившись о цене, в течение трех недель гражданин перевел ведьме на банковскую карту два миллиона рублей несколькими переводами. Судя по всему, приворот не увенчался успехом: в дополнение к распавшемуся браку брошенный супруг понес материальные потери, сопоставимые с ценой приличного автомобиля.
По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.
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