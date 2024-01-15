В 47-м регионе продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Гений места

– Екатерина Александровна, какие результаты принёс проект «Формирование комфортной городской среды» в этом году?

– Во всех районах Ленинградской области благодаря проекту благоустроили 105 территорий. Это стало возможно благодаря поддержке губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Ведь софинансирование программы из регионального бюджета у нас одно из самых значительных в стране. В небольших поселениях появились уютные пространства, каких порой не найти в городах. В Лаголово, например, появился «Кошкин двор». Во время проектных семинаров жители делились, что часто встречают котов на участке: в честь них на территории установили арт-объект с тремя животными, а ещё игровые зоны для детей и подростков. В Пудомягах теперь есть сквер «Мозаика» с входной группой в виде перекрестных арок и названием поселения. Там обновили памп-трек – специальную трассу для велосипедистов, организовали детскую и спортивную площадки из природных материалов. В Ропше сегодня можно созерцать Китайский сад — место с отсылкой к китайской философии. Помимо детских площадок, прогулочных маршрутов, скамеек, кустарников и освещения, в саду установлена композиция «Зеркало природы». После дождя зеркальная чаша наполняется водой, образуя водную гладь, а по мере высыхания воды в чаше человек видит свое отражение. Этот образ символизирует единение человека с природой и напоминает всем о необходимости сберегать водные ресурсы.

– Были среди проектов и победители федеральных конкурсов – как обстоят дела с их реализацией?

– В прошлом году во Всероссийском конкурсе Минстроя РФ победили сразу пять городов: Пикалево, Шлиссельбург, Сосновый Бор, Подпорожье и Кингисепп. Проекты получили гранты от 50 до 90 млн рублей на реализацию. Благодаря победе и софинансированию от региона в Пикалево, например, появился парк «Зелёный квадрат». В парке обустроены современная площадка для ярмарок, эко-тропа для скандинавской ходьбы, живописный спуск к реке Рядань, сцена с местами для зрителей и детские игровые площадки. В Шлиссельбурге по проекту «45 ключей к одному ключ-городу» завершаются работы, которые дадут новую жизнь историческому центру. Площадь у Благовещенского собора, парк Гагарина, бульвар Первого мая образуют единый пешеходный маршрут. Размещённые вдоль него инфостенды и цифровая панель расскажут о местных достопримечательностях. Сосновый Бор и Подпорожье получили востребованные парковые пространства, а в Кингисеппе благоустроена важная городская артерия — Октябрьский бульвар.

Комфорт и безопасность

– За год проделана огромная работа – какова роль Центра компетенций Ленобласти в этом процессе?

– Наша задача — помочь региону и муниципальным образованиям в качественной реализации проекта. Центр компетенций помогает выстраивать диалог между горожанами, предпринимательским сообществом, экспертами, общественными организациями и властью, чтобы проекты отвечали потребностям конкретной территории и «перезапускали» города.

Мы анализируем проекты, выдаём муниципалитетам рекомендации по повышению качества городской среды, оказываем помощь в подготовке заявок на всероссийские конкурсы и гранты. Кроме того, Центр компетенций готовит рекомендации по эксплуатации благоустроенного участка и проводит мониторинг строящихся и реализованных объектов.

Наша работа основана на диалоге с жителями. Это главный принцип: если не узнавать о запросах людей, то не получится создать пространства высокого уровня.

- Один из актуальных запросов общества – доступная среда. Учитываете ли вы потребности маломобильных граждан?

– Внимание к интересам маломобильных групп граждан — уже не тренд, а обязательное условие. Это не только инвалиды, но и мамы с колясками, пожилые люди и дети. В населённых пунктах занижают поребрики, устанавливают комфортные малые архитектурные формы, делают широкие дорожки, чтобы смогли разъехаться как минимум две коляски.

При создании дизайн-проектов учитываются запросы конкретных маломобильных жителей, использующих территорию. Например, при работе над одним из объектов мы общались с мамой особенного ребёнка. Она помогала нашей команде с выбором оборудования, подходящего для её малыша. Только живой человеческий опыт позволит сделать общественное пространство по-настоящему комфортным.

– А чей ещё опыт вам пригодился в этом году?

– В Ленобласти вовлекают в процесс благоустройства не только взрослых, но и детей. Например, при проектировании детских и спортивных площадок. Недавно Центр компетенций вместе с ребятами из Светогорска разработал проект детской площадки на тему «Алиса в стране чудес». Дети очень ждут следующего года, чтобы вживую увидеть воплощение своих идей.

Перспективы развития

– Недавно ленинградцы делились предложениями по территориям для будущего благоустройства. Речь идёт о проектах 2024 года?

– Действительно, сейчас запускается программа «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год. В ней могут принять участие населённые пункты численностью от тысячи жителей. Правила программы предполагают выбор жителями территории, которую они хотят благоустроить через год. С ноября по декабрь любой желающий мог направить нам предложение через соцсети, по электронной почте или принеся его в бумажной форме в местную администрацию.

– Какой путь пройдут эти предложения от этапа заявки до реализации?

– Жители смогут проголосовать за одну из предложенных территорий в рейтинговом голосовании на платформе вМесте47.рф в январе-феврале 2024 года. Также ленинградцы смогут выбрать элементы, которое хотели бы видеть на этом участке: детскую или спортивную площадку, а может быть – сцену. Если человек не увидел понравившийся ему вариант наполнения, он может предложить свой. Кроме того, мы интересуемся, что жители хотят сохранить или убрать на выбранной территории. Часто люди просят оставить озеленение или их любимую зимнюю горку. И наоборот – убрать гаражи или остатки старого фундамента.

После рейтингового голосования для территорий, набравших большее число голосов, начинается третий этап — разработка проектов с участием жителей. Для 29 населенных пунктов, где живёт более 10 тыс. человек, есть дополнительный этап — федеральное голосование. На нём жители выбирают понравившийся вариант из двух дизайн-проектов. Очень важно в этом голосовании проявлять не меньшую активность, чем на региональном. Именно от него зависит итоговый результат.

– Получается, ленинградцы заинтересованы в активном голосовании?

– Да, у людей есть запрос на участие в жизни своих городов и посёлков. Благодаря стратегии, выбранной регионом, а также совместной работе комитета ЖКХ и Центра компетенций по вовлечению жителей, за 4 года число участников регионального голосования увеличилось с 15 до 86.7 тысяч человек.

Все увидели, что проекты, за которые они голосуют, реализуются, а пространство вокруг меняется в лучшую сторону. В результате люди стали более требовательными. Теперь жители хотят не обычную площадку, а современную. В тренде — световые инсталляции, экологичность, многофункциональность, создание пространств, в которых будет интересно не только летом, но и зимой.

Ещё больше нас радует появление жителей, готовых не только голосовать и выбирать, но и помогать делом, самостоятельно улучшать среду вокруг себя и брать ответственность за место, где они живут.

Беседовала Мария Комарова

Фото: Центр компетенций ЛО