Старт голосования: ленинградцы выбирают благоустройство малых населенных пунктов

«Ленинградская область с каждым годом становится комфортнее, у нас появляются новые парки, набережные, бульвары. Благоустройство в регионе идет с участием жителей. Они могут выбрать территорию, ее функциональное наполнение, а позже вместе с местной администрацией и архитекторами разработать дизайн-проект нового общественного пространства. Победившие территории после прохождения отбора будут благоустроены в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Отдать свои голоса жители 98 населенных пунктов численностью от 1000 до 10000 человек смогут на портале вМесте47.рф с 16 января по 16 февраля 2024 года. Платформу вМесте47.рф разработал и курирует областной Центр компетенций. Принять участие в голосовании могут жители Ленинградской области в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Один человек может проголосовать один раз. Итоги будут опубликованы на сайтах: sreda47.ru и gkh.lenobl.ru до 27 февраля 2023 года. Как подчеркнули в комитете по ЖКХ Ленинградской области, формат онлайн-голосования позволяет сделать механизм принятия решений по благоустройству городских территорий прозрачным и удобным.

В этом году отбор территорий в Ленобласти проходит в два этапа. Первый — для малых населенных пунктов, второй — всероссийское голосование для 29 крупных поселений с численностью населения от 10000 человек.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ленинградской области благоустроили 106 общественных пространств. В 2024 планируется охватить еще 118 парков и скверов, набережных и площадей, бульваров и аллей, спортивных и детских пространств.