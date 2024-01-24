«Милые безделушки» гатчинских мастериц

Яркие и изящные миниатюры Татьяны Мишиной выполнены из керамики и разных природных материалов - дерева, стабилизированного мха, сплавной древесины.

Татьяна Мишина родилась в семье военнослужащего. Окончила Латвийский государственный университет по специальности «экономическая кибернетика». В 1992 году вместе со своей семьёй переехала в Гатчину. Выйдя на пенсию, заинтересовалась художественным творчеством. Осваивать живопись начала в художественной мастерской «Мангустин» (Гатчина) под руководством художницы из Санкт-Петербурга Дарьи Малевич-Нельсон.

Татьяна Мишина - член Гатчинского товарищества художников. Её работы можно увидеть на совместных выставках Товарищества.

Чудесные игрушки из ваты, выполненные в старинной манере, представила мастерица из Сиверской Наталья Ерёменко. Получив медицинское образование, она двадцать лет работала медицинской сестрой, но всю жизнь занималась рукоделием и художественной фотографией.

Изготовлением ватных игрушек Наталья занялась пять лет назад. Начала с современной игрушки, но постепенно перешла на старинные технологии, основанные на использовании таких материалов, как крахмальный клейстер, бумага, медовая акварель, медная проволока. Наталья Ерёменко делает как авторские игрушки, так и реплики старых ватных игрушек, с эффектом состаривания. Наталья продолжает учиться, осваивает новые технологии и, в то же время, успешно преподает основы изготовления ватной игрушки в социальных сетях.

С уникальными изделиями гатчинских мастериц можно познакомиться в гатчинской библиотеке им. А.С. Пушкина до 19 февраля.

Светлана Топорикова