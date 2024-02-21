Истории успеха молодых: строительная компания Анфисы Кузнецовой

Специалисты Фонда помогли разобраться со многими нюансами работы — просчитали, насколько бизнес будет устойчив к развитию и существованию, какая реклама более эффективна для малого бизнеса и т. д. Здесь же рассказали о мерах государственной финансовой поддержки. Так, в августе 2023 года по социальному контракту компания Анфисы получила 350 тысяч рублей на дальнейшее развитие, а после этого получила грант размером в 500 тысяч рублей — на закупку строительного оборудования и укомплектование штата.

Способная и целеустремленная девушка вложила полученные знания и средства в развитие своего бизнеса. Это отличный пример эффективной государственной поддержки молодых предпринимателей, способствующей развитию предпринимательской активности и созданию новых рабочих мест в регионе.

Строительная компания возводит деревянные жилые дома по запатентованной технологии, которой нет нигде в мире, а название компании ВЖД расшифровывается в двух вариантах — «Вторая жизнь дереву» и «Все делают женщины», потому что в компании работают только женщины.

История успеха Анфисы Кузнецовой свидетельствует о том, как образование, предпринимательский дух и государственная поддержка могут вдохновить молодое поколение на развитие своих бизнес-идей.

Гранты для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет включительно — одна из самых востребованных мер государственной поддержки. Найти контакты муниципальных организаций поддержки бизнеса можно на сайте 813.ru в разделе «Организации поддержки».