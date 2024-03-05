Ленобласть готовится к выбору территорий для благоустройства

«15 марта стартует всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства. В Ленобласти участвуют 29 населенных пунктов, в каждом из которых живет больше 10 тысяч человек. Жители смогут выбрать конкретные места, которые они хотят видеть более комфортными и интересными для проведения своего досуга. Обустроить набережную с променадом или новый парк с детскими площадками, лавочками и прогулочными маршрутами, получить комфортную центральную площадь или спортивное пространство с беговыми дорожками, скейт-парком и уличными тренажерами — выбирать именно ленинградцам. Благоустройство на победивших территориях пройдет в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента России», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Помогать жителям с выбором проектов будут волонтеры. Они будут работать 15-17 марта в пунктах голосования по выбору объектов для благоустройства. Узнать, где расположатся такие пункты, можно по ссылке https://национальныепроекты.рф/

В Ленинградской области на всероссийское голосование выносятся территории в Буграх, Волосово, Волхове, Всеволожске, Выборге, Гатчине, Кингисеппе, Киришах, Кировске, Колтушах, Коммунаре, Кудрово, Лодейном Поле, Луге, Мурино, Никольском, Новодевяткинском поселении, Отрадном, Пикалево, Подпорожье, Приозерске, Светогорске, Сланцах, Сосновом Бору, Сясьстрое, Тихвине, Тосно, Шлиссельбурге, Янино-1.

В середине февраля ленинградцы на региональной платформе выбрали, какие территории должны быть благоустроены в небольших населенных пунктах с численностью населения от 1000 до 10000 человек.