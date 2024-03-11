Женщины в малом и среднем бизнесе

По ее словам, комитет и Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти совместно проводят различные стимулирующие мероприятия, направленные на развитие женского предпринимательства. Системная работа по развитию женского бизнеса проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Особой популярностью у бизнес-леди пользуются меры финансовой поддержки, так как для реализации любого проекта необходимы денежные средства. На муниципальном уровне одно из самых ярких мероприятий — бизнес-форум в Тихвинском районе под названием «Бизнес на шпильках», который организуется с 2018 года. Проект «Мама-предприниматель» на территории области реализуется с 2017 года. Участвуют в программе женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, которые только планируют открыть свое дело или занимаются бизнесом не более года», — отметила Светлана Нерушай.

Ежемесячно региональный Фонд проводит тренинги для женщин-предпринимателей, а также много других интересных мероприятий, направленных на поддержку женского предпринимательства. Так, завтра, 6 марта, запланирован бизнес-завтрак с женщинами-предпринимателями Ленинградской области, посвященный Международному женскому дню 8 Марта.