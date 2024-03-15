Ленинградским школьникам расскажут о дипфейках и краже аккаунтов

Материалы нового сезона посвящены таким темам, как защита от мошенничества с использованием дипфейк-технологий, доксинга и кражи аккаунтов.

Благодаря мультипликационным видеороликам школьники смогут не только узнать о том, как безопасно вести себя в интернете, но и повысить уровень цифровой грамотности в доступном интерактивном формате.

Например, в одном из мультфильмов разобрана схема, когда злоумышленники в видеороликах убеждают доверчивых пользователей вложить деньги в сомнительное предприятие, обещая в скором времени значительную прибыль. Для таких видео злоумышленники создают подделки видеообращений известного блогера. Ролик рассказывает, как не попасться на удочку мошенников и отличить искусственно созданные видео от подлинных.

Формирование этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовки квалифицированных ИТ-кадров в России. Материалы проекта доступны на сайте цифровойликбез.рф.

«Цифровой ликбез» — всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России. Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. В 47-м регионе проект проводится при поддержке региональных комитетов цифрового развития и образования.

Открытый урок цифровой грамотности и кибербезопасности для ленинградских школьников в рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдет 19 марта в 13:00 с участием представителя комитета цифрового развития Ленобласти и эксперта компании «ОБИТ» Станислав Гуляев. Все желающие смогут подключиться к трансляции в группах ВКонтакте «ЦИТ Гатчины» и «Комитет цифрового развития» Ленинградской области».